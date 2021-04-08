叫我如何不想「他」，不是初戀，不是情人，而是從童年愛到如今無法割捨的美食 —豬油，我的同齡人恐怕也無法忘卻的記憶。

在那個一切都要憑票供應的年代，印象最深刻的是每人每月供應半斤豬肉、二兩食油。每個月都要從嘴裡摳出肉票，一大早去市場排隊，希望能買到豬板油以補貼食油的不足。

當時坊間有一句話：「醫生，司機，豬肉佬」，是指社會上最吃香的三個職業。豬肉佬手中的這把刀是操控一切的，買得到什麼部位的肉是由這把刀說了算。買到了豬板油的日子是快樂的，炸豬油的時候更快樂，因為聞著就香，更別提隨後的日子裡有豬油撈麵、拌飯、炒菜……，只要放了豬油就帶著肉香。

那個年代相信家家戶戶都有裝豬油的罐子，我家的豬油罐是一個褐色的大肚瓷罐，裂了個口的小碟當蓋，放在竈邊的小碗櫃裡。中午放學饑腸轆轆，舀碗飯來勺豬油，拌上醬油，三扒兩撥就進肚，那種滿足安慰感是言語無法形容的。

快過年時，家裡會做客家娘酒，雖然總共只有按人頭供應的幾斤，也還是要做娘酒。蒸酒的那天我是不會出去玩的，如果是晚飯後做，我也不會早早上床睡覺。廚房裡進進出出，圍著外婆轉來轉去。外婆知道我的心思，嘴裡一直碎碎念，「一粒米一滴酒」，可我惦記著的是糯米飯，絕不放棄。

一出鍋的糯米飯粒粒分明，晶瑩剔透，散發著甜香，外婆就會舀一飯勺，我趕緊用碗接著，打開碗櫃，舀上一勺豬油，再撒上白糖，小口小口慢慢享受。白糖在齒間沙沙響，豬油的香滑、白糖的清甜和柔潤的糯米飯交融一起，心裡感嘆，人間好吃的東西不過如此吧？

等到豬肉無需憑證購買的時候，什麼血脂、膽固醇、血管堵塞、心肌梗死的科普文章到處可見，搞得人心惶惶，生怕吃進了毒品 。別說豬油了，吃塊紅燒五花肉都得反覆思想鬥爭，心裡糾結。豬油、肥豬肉從人們的餐桌上逐漸消失，可是不管文章怎麼說，每當捧著白花花的米飯就會想來一塊油亮的紅燒五花肉，那才是米飯的絕配，怎「叫我如何不想他」? 這種壓抑的思念時時糾纏。

有次餐館吃飯，看見餐牌上有「本樓秘製油菜」，我很好奇油菜如何秘製，端上桌未曾動筷就聞到一股熟悉的香氣，筷子一撥就見數粒豬油渣在其中，我不禁莞爾一笑，這秘製我早就會。為了這個秘製油菜，隔了一個星期又上那家餐館吃了一次，稍稍慰藉了思念。

從那以後，買肉的時候就問：「有賣凈肥肉嗎？」師傅會幫著挑出肥肉，遞給我時還暖心地叮嚀，「不要吃那麼多哦！」。愛「他」者，視豬油為人間美味，美食家蔡瀾把豬油撈飯列為必吃美味，他覺得吃一碗豬油撈飯簡直會感動得淚如雨下。我覺得以碳水化合物為主食的民族，對油脂的渴求與需要是深植在基因裡，無法抹去的；對於吃貨來說愛與美食不可辜負。

新版的《美國 居民膳食指南》取消了「每天建議攝入膽固醇不超過三百毫克」的建議，但是不能認為膽固醇有益無害。美味豬油不可缺，卻不能天天享受它，這叫我如何不想它。