自個做（Do It Yourself，DIY）、自個修，就是美國 的「獨立精神」。賣零件的商店像是Home Depot等，配件、組件、工具應有盡有，YouTube 上有很多影片教人如何自個做的方法、步驟完善且「百家爭鳴」。自個做、自個修，不僅省錢，更有成就感。

我家的房子已四十餘年，家裡的某些水龍頭有些微漏水，個別開關扭緊不使用，其實也沒事；但在家工作逾一年，閒著也是閒著，某一周末我決定自個換新。先在YouTube上看個夠，工具備好，新型的水龍頭買好，零件說明書也仔仔細細看個透，很簡單，沒啥大學問。

結果第一關，要將舊的水龍頭拆下，就遇到挑戰，其一，在水槽下方狹小的空間工作，不僅光線不好，施展更是大受限制。我扭曲著身子仰望動手工作，對我這老骨頭來說真是一大考驗；其二，首先鬆開幾個螺絲帽，對準角度，扭來彎去，第一個終於鬆了，卻無法分開，還噴了我不少水。我不是已經關閉了水的總開關以及個別開關了嗎？怎麼還會噴水？

其三，只好把這一個鬆開的螺絲帽再拴緊，止住漏水，哎呀，怎麼拴也拴不緊了？原來那螺絲帽已老舊生鏽，怎堪我以扳手反覆「折磨」，水就這樣滴、滴、滴……，趕快拿著小桶接水。不到半小時我已筋疲力竭，實在棘手啊！

以上遇到的困難，說明書上沒說，YouTube上各家修換水管的專家也不曾細述，令我深感力不從心。修理東西最怕的就是越修問題越大，我已學到，換水龍頭還真不是我能自個換的，只好準備找人了，讓專業的水電工賺些錢，促進經濟，也是好事。

請兒子詢問找人，約了三、四家水電工來到家中察看、估價，估價範圍真是差很大。終於，經朋友介紹選了一位既專業、實惠、口碑又不錯的水電工。也聽從其建議，將水龍頭下面的老舊接管更新，家中四處的水龍頭一併換新，就長期使用及修理費用上來看，更加經濟划算。

水電工來修理時，將墊在地上的毯子一拿出來，就展現出他的專業，難怪他可以比較舒適地躺在水槽下面狹小的空間內工作。有些工程需要時間，他來來回回做了三次，總共的工作時間約十小時。過程中，也將暫時停水的時間降到最少，把工作導致的不便降到最低，更省了我的力氣、時間和煩惱。修好時，梳洗台是嶄新的亮眼亮麗，全家人心情也舒爽舒暢。

專業就是知識與經驗的累積，專業技能與勞力值得尊重。我們可以學著自己做，做不來時，就找專業吧！