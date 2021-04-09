那年我在伊利諾州香檳大學就讀，有一次好友彼得託付我一項當「寵物保母」的任務。彼得是一名芭蕾 舞者，受到英國皇家 芭蕾舞團（The Royal Ballet）的邀請，前去為女王表演，要在歐洲巡迴演出一個月，最放心不下的就是他的寵物貓狗。我雖經驗不足，卻不好意思拒絕，就答應每天前去照顧。

彼得特喜歡收養流浪貓狗，他家有兩條狗，一大一小，還有三隻貓，兩黑一花。彼得對寵物非常放任，貓狗們被他寵得像是親生的孩子一般，因為他平日無暇遛狗放貓，所以在家後門的門板底部裝上了一個活動小門，好讓這群小朋友得以自由出入到後院放風。

彼得並未說明要如何照顧他的寶貝寵物，只留下鑰匙和貓狗食物便出發了。我掂量這保母任務應該相當輕鬆，然而事實卻大出我意料之外。第一天，狗狗們齜牙咧嘴地對我狂吠，貓兒也以不友善的態度對我。儘管我以前來過數次，但牠們也許因主人不在，加上以前流浪時受過心靈創傷，都露出惶恐和不安，我稍有動作，牠們就嚴陣以待。小狗趴在地毯上跟我對看，那隻如驚弓之鳥的大狗則躲到彼得的臥床下賊溜溜地盯著我；貓兒卻不知藏到哪兒去了。我因還得趕去上課，將貓狗的碗盤加滿了食物和水就離開了。

未來的幾天裡，狗狗對我的敵意稍緩，叫聲漸漸減少，如虛應故事一般。然而貓狗們對我擺放的食物都不太感興趣，不知是對我的敵視和戒備，還是對主人的思念，牠們變得更加消瘦，令我擔心彼得回來後會發現寵物們都已餓死。

同宿舍的老毛自詡是動物行為心理學專家，對養貓狗經驗老到。他強調「萬物以食為天」，食物是能搞定貓狗的最好的手段。按照老毛的建議，我開始做動物實驗，當我打開便當盒，那「肯德雞」的香氣立馬吸引了狗狗的注意。我將雞肉撕成小塊，餵給小狗，那隻膽怯的大狗也對我放鬆警戒，搖著尾巴，端坐在我面前，我一面餵食，一面輕撫牠的頭。很快就贏得牠的信任。

餵完了狗，我滿心得意開始餵貓。打開塑膠袋，拿出幾塊生豬肝放在盛盤裡。說時遲那時快，三隻貓都立即開始爭搶美食 ，我這才發現兩隻黑貓是結盟的夥伴，共同排斥花貓。幾經推擠抓咬之後，那隻花貓寡不敵眾，垂頭從後門溜出，剩下的豬肝也被這兩隻贏家瓜分殆盡。吃完後，黑貓們好似滿意地對我叫了幾聲。

之後，我每天都如約前來照顧，還延長了逗留的時間。我注意到明顯的變化，貓狗們對我和我的背包有著殷切的期待，牠們熱情回應我的呼喚，並來者不拒地享用了種種美食。狗狗們已把我當成好朋友，喜歡膩在我身旁；那兩隻黑貓總是習慣性地對我喵喵叫，但是那隻花貓卻從此銷聲匿跡。

彼得每隔幾日就會寄張風景明信片，讓我見識他去過的地方，並順便提及他對寵物的想念。眼看著彼得返家的日子近了，我開始擔心，苦苦思量該如何向他解釋那隻失蹤的花貓，不知他是否會很傷心難過而怪罪於我。

終於，那天我到彼得家時，在前庭看見他的車，原來他已於午夜時分回到家中。他開門迎接，我正要交代發生的事，突然瞅見那隻神隱數周的花貓，牠慵懶地趴在客廳沙發上打哈欠，身旁依偎著另一隻稍嫌臃腫的花貓。彼得高興地說，他的小花貓豔福不淺，娶了老婆，準備要當爸了。接著，彼得滔滔不絕地講述這一個多月在歐洲種種經歷及趣聞。

臨走時，彼得送我一大盒俄羅斯魚子醬，就在此時那兩隻黑貓開始對我喵喵叫。彼得不解地看看貓又看看我，心虛的我趕忙道別離開。

屈指算算，這已是三十多年前的往事。所幸當年沒有惹出問題，而彼得也寬容大度，對我不查不究，但是這段有趣的寵物經歷常在我記憶中縈繞。