這是一座面積不足半平方公里的小高地，其頂峰與它緊挨在一起的公寓六層大樓一般高。從公寓大樓後門出來幾步就可爬坡走上高地，高地的上上下下林木茂盛。

這片以高大橡樹（tall oak）為主的林木，春夏時節枝繁葉茂，綠蔭蔽天遮日，秋冬時節黃葉歸根如毯鋪地。淺灰色的樹身齊刷刷的挺拔向天，層層疊疊，通視受阻。一年四季都是鳥、鹿、松鼠和狐狸的領地。

我與老伴經常在林間的小路上信步漫遊，如不登高就近查看，那也就是一片司空見慣的樹林而已，但深入其中，細心觀察，就會發現有那麽多隱藏在細節裡的東西。

生，是這片橡樹林的主旋律。眼前是一片生機勃勃，爭相瘋長、個體多樣性的橡樹族群。我挨近一棵老樹，人與樹比例差距之大隨之顯現，用尺一量，就被老樹驚人的尺寸所震動，其底部圓周長近五米，直徑達一米半。更有趣的是，在粗壯的底部上面又分蘗三棵茁壯的樹身。類似這樣從一棵樹的底部分蘗出兩棵或三棵樹身的現象非常普遍，猶如兩兄弟、三兄弟一般。它們大小、造型、神態各異，格外引人注目。越往深處走，映入眼簾的直徑一米以上的大樹、老樹就越來越多，一派興旺的氛圍。

死，也與這片橡樹林緊密依存與烘托，頗有聲色演繹這片林木日復一日，年復一年循環著生老病死的故事。即便是那漂亮得猶如兄弟的雙聯、三聯樹中，也常有其中的某一聯枯死倒下，此景催人心動，生者或許在哀思？有的樹不是懸空歪斜著，就是頭枕在另一樹身上。有的枯樹屹立，樹皮或尚存，或潰瘍般成塊的脫落。一些枯樹倒下時正好卡在活樹極狹窄的樹杈裡，卡的如此準確、妥當，令人驚奇。地上躺著的新老死樹隨處可見，有的用腳一蹬就掉渣，有的已零落成泥碾作塵，要灰飛煙滅了。

這使我忽然想起生長在新疆 羅布泊的那有名的胡楊樹，該樹能成活一千年，死了一千年矗立不倒，倒躺在地一千年不朽。至於眼前這些橡樹的生命力，及死後不朽能夠堅持多少年？

綜合多種資料顯示，橡樹是一種長壽樹，平均預期壽命達三百至五百年，還有信息說發現有存活兩千年的標本。世界上很多地方都有橡樹，種類、數量巨大，僅加拿大 和美國 就有約九十種。

有人說橡樹象徵強健有力的男性之美，形容得真貼切。