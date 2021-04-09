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疫情肆虐倍思親

陳熙芙

兒子起了大早，趕回紐約去了。一切又回到平靜無奇、悄然無聲的日子裡……。

記得母親曾經說過，她不願意來美國和我們吃香喝辣，玩樂嬉笑之後回到孤寂的家中，倍感分外悽涼。當時我還一頓曉以大義：人生就是一連串的驚喜，串連起來的。

人生哪有那麼多驚喜？更多的時候是孤獨、悲傷、挫折、矛盾，不過是把偶然的快樂放到無限大；又把理所當然的不愉快忽略到最小，才能夠開心樂觀地面對殘酷的人生。

記得我五十五歲生日那天，興高采烈地跑去老人社區買了一個房子。辦證件的小姐說：「我從來沒有看過像妳這樣高興成為老人的人。」是的，我興奮地把那房子從頭到腳美化了一番，高高興興地搬了進去。開始波多馬克的家及老人社區的房子兩頭跑，自己搞了一個小小的度假屋，就在十哩之遙。這就是我的特長：沒事窮忙，自己找樂子。

今天兒子返校了，我於是分外想念我的母親，她是否也望穿秋水等著我回家呢？

二○一五年前，母親還會很興奮地願意跟我出門玩耍，參加我二天一夜同學會，並且韓國、澳門、金門、綠島、上海……到處跑，還去廈門看她姊姊、去鼓浪嶼找老家。現在無論怎麼苦苦哀求，母親都不肯出門。

回台北，為了陪母親，自己買的舒適豪宅不住，跑去擠母親家的一張小床，衣服都沒處掛，每天除了閉眼的那張床，就是睜眼時客廳的沙發一角。但心裡是溫暖的，有時陪著母親看看電視，看著打盹的母親，心情是愉悅平靜的，不需要更多，快樂居然如此觸手可及。

每天迫不及待地跳起床來：「哈，又有好吃的早餐了！」在家門口走一圈，總是買了太多早餐，於是又得走到我自己的家一兩個來回，把早餐消化掉。我總是說：「我是為吃而活，為吃而走路，為吃而跳舞。」多運動一下，就可以多吃一點。

回母親家住才深刻體會，原來生活可以如此簡單，如此愜意，因為回家的目的是陪母親，所以除了出門買早餐，早餐後逛逛傳統市場，到處找找有什麼好吃的，就是下午趁著母親午睡時分，出去逛逛家門口的衣服店。店員都認識我了：「陳小姐，妳這次怎麼這麼久才回來？」小姐說，做了二十多年的店員，我是第一個總是說：「好便宜喔！」的客人。

在美國關了一年，該回家看看我的老母親了。

美國 澳門 紐約

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