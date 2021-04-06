春天來了，花開了，也是蜂的季節了。小蜜蜂嗡嗡大概是最早出現的蜂族，也是最無礙的，看牠們心無旁騖地埋頭在花心採蜜，對我就近賞花攝影 全然視若無睹的樣子，非常可愛。另外一種獨行俠似的北美大黃蜂（bumble bee），比蜜蜂大很多，常見牠們飛懸空中，嗡聲很響，雖樣子嚇人，但牠們不攻擊人。我說牠是獨行俠，因為牠們各有地盤，有別的同類蜂入侵，就會驅離 。有人不喜歡牠們，因為北美大黃蜂是在木造的建築物鑽孔作巢，產卵育幼。

危險的是北美黃蜂（yellow jackets），牠們大小和蜜蜂差不多，但苗條些，黑黃間隔條紋比較明亮。牠們的巢築在地下，只有一個銅錢大小的出口，在草根葉叢中很不容易被看見。如果不小心踩到上面或旁邊，牠們就會傾巢來犯，只有跑百米似的速逃，不然會被叮得很慘。喬治亞理工學院足球 隊用牠作吉祥物，就是取其攻擊力強。

多年前文友們來訪，我們走在樹林裡時，一位文友的太太就因踩到牠的巢，跑得不快，被叮得滿身是包，而我們只有白花油來塗抹，其痛楚可想而知。

此後我整理花圃時，都先用耙子打草驚蛇，發現一兩隻就認清洞口先走避，然後拿了水龍頭來給牠個水淹七軍，迫牠們搬家，但無效，最後在早晨天微亮牠們還不活躍時，灌一鍋燙開水下去，這雖殘忍，可是解決了問題，不僅如此，還不知造福了什麼動物，因為一兩天後，我看見那裡被挖出一個湯缽大的洞，散落許多片被舔食乾淨的蜂房。

另外常見就是喜歡在屋簷下作巢的黃蜂（wasp），牠們的巢由一根堅韌的帶子黏掛著，如一個倒扣的碗，蜂房外露，雖然有時就在門窗旁，但對我進出並無大礙，一來可能是牠們的領域觀念小，不覺我侵犯或威脅到牠們，另外是蜂少巢不大，所以我們通常是各行其是，互不相擾。

但我發現牠們的巢總不會太大，過一陣就會蜂去巢空。有天終於無意中看到答案，是我近鄰的北美京燕在啄吃牠們的蛹，這倒真是合乎我期待的自然生態平衡了。

最可怕的大概就是我們說的馬蜂或虎頭蜂（hornet），牠們比上述黃蜂大，體形相似，顏色黑褐。當我們惹了大麻煩，就會形容是「捅了馬蜂窩」，老美也有幾乎完全相同的說法，可見牠在中美都是惡名昭彰的。

馬蜂一般作巢在樹枝間，像用灰色厚紙一圈圈、一層層糊出的一個陀螺掛在那裡，初開始時也許酒杯大，後來可大到像西瓜。我第一次看見是在我車道旁不遠處，才種了一兩年的一棵海棠花樹上。

為了安全，我就去買了專門殺蜂的噴劑，一般噴劑用來殺蚊子螞蟻等的，噴液出來是霧狀，然而殺蜂，噴蜂巢的噴液射出時是一條直線，可達二十呎遠，人可在安全距離噴射。那個蜂巢已有柚子大，我為了徹底消滅牠，就猛噴到整個蜂巢濕透垮掉到地上，蜂屍狼藉滿地。

當時雖大快人心，但不知道那殺蟲劑浸入土裡也會對植物有害，那棵小海棠樹不久也死了。得此教訓，我再看見馬蜂窩時就噴到略濕，馬蜂受不了，棄巢而去，然後去把那巢摘下，如是則無損花木，也算是從經驗中學習。

有次和朋友去逛花園，她入園前交給我一個針劑，因她對蜂螫過敏，萬一被叮，我可馬上幫她施打救急。還好那次沒有發生，這種針劑可請醫生處方，一般藥店都可買到。為了不負大好春光外出時，有這一針劑隨身，還是可以安心不少的。