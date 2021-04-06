看到好友樂芝胞妹傳來，樂芝在台灣 安養院滿頭華髮，坐在輪椅上閱報的照片，不勝唏噓之餘，很難把當年曾風光由高中保送台大、獲台大新生杯散文組首獎殊榮；和在旅美時，擔任全美最大中文報社美東地方版的特約編譯，聯想在一起。據乃妹表示，罹患帕金森氏症和憂鬱症的樂芝，意興索然，手機、報紙、電腦和電視一律不看，所以那天她去探望，難得見樂芝正在翻閱報紙，立刻拍照發來。

當年樂芝和我同時住進台大新生宿舍，因為我們都是四川崇慶縣人，所以一見如故，雖然不同科系，但我跟她去旁聽中文系、一起去懷恩堂聚會、每周四晚上參加唱詩班練唱。後來她爸爸調職台北，住在木柵宿舍，又常跟她去打牙祭，吃伯父做的家鄉味，除了上課，可謂形影不離。

大學畢業，我返屏教書，她留在台北，我們各自成家，偶爾南來北往互訪，主要還是互通魚雁，可惜我們的聯繫到她因公奉調歐洲後，嘎然而止。怎麼也沒料到，失聯八年後，我們竟然異地重逢，而且就在我任教的高中。當時她剛拿到紐約 公校代課執照，恰巧被派到我們學校，我坐在辦公室看到她走進來，簡直不敢相信自己的眼睛，久無音訊的摯友竟突然出現在眼前。

她娓娓道來，當年老公辭去高薪工作，隨她赴歐履新，適應不良，兩人常生齟齬，終致離異。為免觸景傷情，她遠走紐約散心，在區間渡輪上邂逅了單身同齡又風趣機智的洋老公。記得她告訴我新州 家裡的電話號碼時，我還以為他們有特別付費，因為非常簡單易記，原來洋老公跟主事者佯稱，太太弱智，複雜的電話恐怕記不住；我跟他說：「樂芝常在報上撰文提到他，他已儼然是社區名人了」，他說，樂芝該教他怎麼寫他的中文名字，免得哪天跟她走在中國城，會有人向他索取親筆簽名。

然而，幽默畢竟不能當飯吃，由於語言和文化隔閡，兩人觀點迥異。比方老公不贊成她通勤從新州來紐約上班，因為他不能體會中年來美、舉目無親的樂芝，多麼希望全職在中英雙語師生較多的紐約中學教中文，而不是偶爾兼職，教新州老美學生中文。

樂芝身為全職家庭主婦，兼在家編譯，載老公的寡母和阿姨看病，並處理她們的雜事，自己的家人遠在台灣，卻得整天圍著兩個洋老太轉，她孤單寂寞，滿腹委屈，無處傾訴，憂鬱症又發作，甚至曾服藥過量，險些喪命。

住在加州的兒子趕來看望，決定依她的心願帶她返台養病，洋老公殷殷叮嚀，等她病好會立刻飛去接她回美，但她心意已絕，只想葉落歸根。外子去春過世後，我跟很多台灣的舊識在網路搭上線，只是過去無話不談的好友，卻無法分享以往珍貴的回憶，只有祈禱她能早日走出陰霾，趁著我們尚未失憶、失智前，好好把握機會言歡話當年。