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含笑花

曾華容
圖╱曾華容
圖╱曾華容

一九八七年買房子時，因為看中這棟房子的上、下樓各房間採光佳又明亮，前庭後院經過庭園設計過，花美樹綠、很優雅。只看了半個鐘頭就決定買下，也許這就是所謂的屋緣吧！

剛搬家住進時，忙上班早出晚歸，很少到後院去走動。有一天來到泳池邊，一股香氣撲鼻而來，帶著顯少聞到的獨特香味。

好奇尋香而去，終於在籬笆腳落處找到一棵正盛開的含笑花。因它深植在籬笆旁，被紫薇、薔薇及羅漢松遮住，躲在隱秘處，所以被我們疏忽了。很訝異的是，前屋主是個白人建築師，怎會栽種含笑花？可見這對洋人夫婦對它的香氣及美麗花朵情有獨鍾。

含笑花在台灣是很普遍的花，在美國卻罕見。遠離家鄉這麼多年仍然能聞到這股香味，有一種很幸福的感覺，對這棵好不容易才擁有的含笑花特別珍惜。

含笑花是長綠芳香花木，苞潤如玉，香幽若蘭。春夏兩季盛開時，滿園散放著香氣，花初開時呈現白色，再漸漸轉為乳黃色，每瓣花朵邊緣鑲著一圈紫暈色。花心點綴著金黃色的蕊絲，花蕊中還矗立著一粒很突特的綠花蕊。花開時，常呈半開狀，猶如少女微笑般的含蓄幽雅，故名含笑。多麼富詩意的花名，我喜愛它的矜持。

文人自古愛花，陶淵明喜愛菊花，劉禹錫愛牡丹，周敦頤愛蓮花，蘇東坡為海棠做詩，宋代詩人鄧潤甫卻對含笑花情有獨鍾。他的詩詞以寫含笑花最為傳神，有詩讚譽：「無意生成碧玉身，幼登雅室遠風塵。耳濡目染書香氣，自有芳心蘊慧真」；頌含笑詩：「花開不張口，含羞又低頭，擬似玉人笑，深情暗自流，無語長含笑」。把含笑花的含蓄和矜持寫得淋漓盡致。

每當花香四溢花朵開滿枝頭時，我總會摘下幾朵花裝在白色小瓷碟上，讓香氣散放滿溢屋中，有時也會送一些給朋友分享。感謝前屋主讓我們年年聞到撲鼻的香味，也欣賞到含笑花微放的美麗花朵，更從中得到啟示：為人要如含笑花的含蓄，及散放芬芳給別人，手留餘香，自己也快樂。

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