我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

窗前的小花壇

康乃馨

我養的蝴蝶蘭前一陣子新生出的枝條爆出一粒粒小花苞，看她慢慢突起，花瓣開始張開。呀，那麼小。

我心有不甘，總是希望她開得大一些。前幾天，第一朵開始羞答答地開了，可是還是比想像中的小。只好如此了，總是我虧待了她，因為疫情關係我去兒子家住了三個多月，沒有人照顧，缺水、缺養料，也缺關懷。我回來時看到她光禿禿的殘枝敗葉，淒慘憔悴的樣子，真不忍心目睹。本想丟棄另買一盆，可還是心有不甘，留她下來，每日小心照顧，還另買了一盆與她朝夕相伴。

新買的一盆高高昂立，花枝招展，給她鼓勁打氣。一個月下來，這盆枯枝居然長出新枝。於是我把枯枝剪去，培了新土，竟然新枝上蓓蕾初顯，接著另一枝也競相孕育。

新買的那盆花開已兩三個月，依然不敗，這兩盆花比肩爭艷，使我心情大好。

終於，這盆死裡逃生的花枝上，蓓蕾花瓣開始鬆動了，前天晚上看到她敞開胸懷，朝我微笑了，可是羞答答地嬌小可憐，不僅讓人心疼。

次日淩晨起來一看，就像變魔術一樣，這朵花兒居然大了許多，接著一排盡相開放，其他的蓓蕾也蓄勢待發。而我新買的那盆像是受到鼓舞，也愈開愈盛，不僅原來的花朵興興向榮，新的花蕾也競向爭春。

很奇怪，聖誕節前鄰居送我的兩盆聖誕紅，一盆早已枝殘葉落，被我丟棄，而這一盆依然紅葉茁壯，越來越大了。還有一盆蟹爪蘭，好像也葉片越來越乾枯。那天我搬下來，準備丟了，仔細一看，土已板結，硬梆梆的，是我照顧不周，連忙倒出來換了土，重新棄劣存新，把他們整理了一番，現在居然葉端已孕育出小小的花苞來，估計不久也會滿盆花枝招展了。

花兒也如人一樣，你關心她，她也會回報你；你捨棄她，她就會離你而去。真所謂「投之以桃，報之以李」。

聖誕節 疫情

上一則

《老照片說故事》身外之物

下一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

延伸閱讀

華府櫻花提前盛開 潮汐湖封路限車

華府櫻花提前盛開 潮汐湖封路限車
華府櫻花漸入佳境 盛開還要1周

華府櫻花漸入佳境 盛開還要1周
華府櫻花漸入佳境 盛開還有1周

華府櫻花漸入佳境 盛開還有1周
華府潮汐湖畔櫻花花蕾冒出 盛開可期

華府潮汐湖畔櫻花花蕾冒出 盛開可期

熱門新聞

台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

2021-04-03 09:35
林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）

林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

2021-03-31 20:30
黛安 ∕圖

偉大的友誼

2021-03-30 03:02
華人導演趙婷執導、奧斯卡影后法蘭西絲．麥朵曼主演的《無依之地》是本屆金球獎大贏家。（美聯社）

為什麼流浪？

2021-03-31 03:02
隔離期間的早餐。（圖片提供．章緣）

我在隔離酒店（下）

2021-03-28 03:05
陳佳蕙∕圖

紅燒肉

2021-03-29 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船