我養的蝴蝶蘭前一陣子新生出的枝條爆出一粒粒小花苞，看她慢慢突起，花瓣開始張開。呀，那麼小。

我心有不甘，總是希望她開得大一些。前幾天，第一朵開始羞答答地開了，可是還是比想像中的小。只好如此了，總是我虧待了她，因為疫情 關係我去兒子家住了三個多月，沒有人照顧，缺水、缺養料，也缺關懷。我回來時看到她光禿禿的殘枝敗葉，淒慘憔悴的樣子，真不忍心目睹。本想丟棄另買一盆，可還是心有不甘，留她下來，每日小心照顧，還另買了一盆與她朝夕相伴。

新買的一盆高高昂立，花枝招展，給她鼓勁打氣。一個月下來，這盆枯枝居然長出新枝。於是我把枯枝剪去，培了新土，竟然新枝上蓓蕾初顯，接著另一枝也競相孕育。

新買的那盆花開已兩三個月，依然不敗，這兩盆花比肩爭艷，使我心情大好。

終於，這盆死裡逃生的花枝上，蓓蕾花瓣開始鬆動了，前天晚上看到她敞開胸懷，朝我微笑了，可是羞答答地嬌小可憐，不僅讓人心疼。

次日淩晨起來一看，就像變魔術一樣，這朵花兒居然大了許多，接著一排盡相開放，其他的蓓蕾也蓄勢待發。而我新買的那盆像是受到鼓舞，也愈開愈盛，不僅原來的花朵興興向榮，新的花蕾也競向爭春。

很奇怪，聖誕節 前鄰居送我的兩盆聖誕紅，一盆早已枝殘葉落，被我丟棄，而這一盆依然紅葉茁壯，越來越大了。還有一盆蟹爪蘭，好像也葉片越來越乾枯。那天我搬下來，準備丟了，仔細一看，土已板結，硬梆梆的，是我照顧不周，連忙倒出來換了土，重新棄劣存新，把他們整理了一番，現在居然葉端已孕育出小小的花苞來，估計不久也會滿盆花枝招展了。

花兒也如人一樣，你關心她，她也會回報你；你捨棄她，她就會離你而去。真所謂「投之以桃，報之以李」。