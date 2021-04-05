我住了近四十年的羅蘭岡 ，最近一連發生數起搶案，讓很多人憂心忡忡。我的鄰居老孫義憤填膺，發起守望相助運動，大家也用現有的群組一起響應，於是有了近兩百人的大群組。

群組大多數的人都在東區定居多年，大家在群組聊到與自己切身有關的安全問題，很多人都有家中失竊或是外出被搶的經驗，沒有被偷的竟然很少。

一位做生意的好友，在羅蘭岡美國 銀行提了錢要到蒙市付生意需要的貨款，還沒有到目的地，發現車胎沒氣了，停在路邊下車查看，立馬有人開了她的另一側車門，搶走她的皮包，迅雷不及掩耳，完全反應不過來。事後她才知道，在去銀行時就被盯上了，他們刺了她的車胎，再跟著她的車，等她停下來就行搶；一對做保險的夫妻，在東區定居了四十年，前後有三次被行竊，幸好家中沒有放太多值錢的東西，但是家裡被翻得一片狼藉，想到也是非常糟心。

兩位住哈崗的男士，每日晚上結伴在社區散步健身。有一天忽然有人從後面用硬物抵住他們，要他們拿出錢來，兩人天天純散步，根本啥都不帶，哪有錢呢？告知搶匪啥都沒有，搶匪只撂下句話，不准回頭，就轉身跑走。兩個中年男子嚇到從此取消夜晚散步，兩人也由朋友變成真正的生死之交。

記得剛來美國時，我的恩師周宣德老師定居蒙市，他告訴我，她女兒說出門隨身攜帶二十元，如果有人要搶就給，以免被搶匪傷害。還有一位年輕朋友剛出校門工作，存了一點錢要帶回台灣 給外婆作醫療費，沒有想到在回台灣前被竊了，非常懊惱，卻也無可奈何。還有一位在羅蘭岡租屋的朋友，幾年前寄幾十元支票付帳單，沒想到支票不見了，被人改成上千元的支票，報警最後是不了了之，錢是止付了，但小偷沒有下落。

最近我的鄰居家發生竊案，一位腳踏高跟鞋的年輕姑娘大搖大擺走到鄰居的大門前，抱走剛剛送來的包裹，朋友在家中的監視器看得一清二楚，將影片放到各群組廣傳，也報了警，就是沒有抓到這位卿本佳人、奈何作賊的姑娘。

九○年代一個大陸醫療團來到羅蘭岡，在大華商場門口等巴士，有個西裔來和他們搭訕，沒想到另有同夥乘他們不注意拎走其中一人的行李，所有證件都在裡面。多年來這種小偷聲東擊西的事層出不窮，從未斷過。

我家從未有失竊或是被搶的經驗。我在台灣的家在眷村裡，常常是只關門不鎖門的，一方面是民風淳樸，一方面的確沒有什麼可以偷的。

在美國我們搬了三次家，三個家都沒有裝警鈴保安和監視器，從來沒有被偷過。因為我們家一直有老人家，我公婆、我的母親長期跟我們住，隨時都有人進進出出，家有老人應是最好的保安，甚至好幾次車房門忘了關，門戶大開，也是平安無事。朋友聽到我家沒有失竊過，大家都說我們超幸運。希望我們的社區應該是家家都可以夜不閉戶，日日都能安居樂業。