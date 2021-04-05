圖╱曾妙容

「什麼時候去看花？」自從門前的桃樹綻開第一朵花苞時，我便按捺不住了。「前門後院、街頭巷尾全是花，還要去哪裡看花？」外子知道我要觀賞的不是三兩棵山茶、五六朵杜鵑或幾十株玫瑰；一聽，就知道他是明知故問。

十幾年前偶然看到水果花季的訊息，便和好友夫婦一車四人專程從洛杉磯 前往賞花，地點在中加州 佛雷斯諾附近。天時地利與人和，車子穿梭在產業道路上，轉眼暼見一畦未設置圍籬的老杏樹，姿態蒼勁冠大枝垂，椏條繁花朵朵相綴，阡陌之間自然形成圓拱形花道，穿梭其下，不飲自醉。北宋詩人楊萬里詠杏：「道白非真白，言紅不若紅，請君紅白外，別眼看天工。」我看到的正如白雪蓋四野，竟不知含苞之時朵朵嫣紅，隨著綻放逐漸變成淡粉奶白。這是我和杏花的偶遇，在茂密連綿的杏樹林裡，放眼望去盡是嬌姿艷態，美不勝收。

遠方遼闊無垠，粉紅桃枝或雪白李花的大色塊鋪陳，此起彼落連綿不絕；所謂「數大便是美」，水果花的花形甚小，若非千棵萬株的幫襯，怎能呈現令人驚嘆的美景，映入腦海的是日後不斷咀嚼回味的畫面。

自此，每逢二、三月交接之際，總是心心念念那一片桃紅、粉白的田園，可是萬般皆巧的好時機再也湊不齊，一晃數年，想要看花的念頭依然濃烈，來回八小時的體力卻逐漸衰退，帶路的司機也意興闌珊，我只能一頭熱。從此再也沒有「特地」這回事了。

外子終於安排探望兒孫之後回程時順道去。去程，五號公路兩旁的開心果園早已新葉、花朵參雜。「水果花的觀賞期只有一兩周，果樹抽芽花兒便失了丰采。」我心裡有點焦急，卻不敢嘮叨。

在一五二公路盡頭接上農莊風情的三十三號公路，映入眼中的盡是新綠滿枝的中生代，「好像來遲了」心底無限惋惜。沿著農地環繞，田間豪宅孤立果林叢中，突聞雞啼狗吠，好個忘卻病毒彷如世外桃源的耕作人家。

終於尋得一片老桃林，樹幹布滿每一筆風霜雨露的造訪，每道紋路刻畫的是歲月累積的老成和滄桑，仰天的枯枝令人聯想水墨，正值花期，深嫩淺粉色調漸層，根根枝條都是姿態萬千的模特兒，讓人迷亂到不知如何捕捉倩影。蹲下身子，從參差的樹枝隙縫仰望，純淨無瑕的藍天微雲如絮，再配上粉嫩的桃紅，遠近焦距的切換，大自然神來之筆呈現的畫面如此柔和靜美，默默撫慰被病毒威逼而日日驚懼的心。

可是我還沒探訪舊日李花園，而昔時的老杏林仍在尋尋覓覓中。

沿途車聲隆隆，那是重卡壓迫公路的喘息聲，窗外一道道如畫風光急速倒退，日日夜夜、來來回回的司機是否被奔波的勞碌把這條路走成視若無睹的慣性？九十九號快到盡頭，就要接上五號高速路通往洛杉磯繁忙喧囂的萬丈紅塵，回頭遙望，向我的「世外桃源」道別。

「什麼時候去看花？」當然是花季當下，不，我指的是專程前往。也許，應該在佛雷斯諾住上一晚，這樣就不會把賞花的閒情逸趣走成形色匆匆人仰馬翻了。