圖╱平心

好友為了上網登記接種新冠疫苗的事而感到焦慮不安，因為每當聽到要上網，她的神經便緊繃得手心發汗，她常自嘲自己是天不怕地不怕，就怕上網。這種恐懼上網的症狀，在我們這七、八十歲年齡層次的老年人當中，還不算少數。

縱然眾所皆知這是時勢所趨，由電腦、手機取代人工的作業程序是無可避免的；然而在逐漸邁入老齡的過程，沒趕搭上這快速發展的時代列車的人，只有「望機興嘆」，不得不求助於親朋好友或子女，方能免於被排擠於列車之外。

這一年多來，疫情 橫掃美國 並持續蔓延，圖書館 除了嚴格限制開放的時間及容許入館的人數之外，也有要求事先預約方能入館的，甚至閉館數月的比比皆是。

對於想利用居家避疫的閒時，多閱讀書籍的這位友人來說，不方便處不僅是圖書館不開放，就連愈來愈稀少、僅存無幾的書店也關閉或停業了，因此只有上網購書一途。她很沮喪地說又要上網，真是折騰人，以前都是她先生一手包辦這些麻煩事的，先生過世後這些年，她真是吃了不少上網的苦頭，言下極感無奈。

於是我介紹她使用「免費迷你圖書館」，我上網搜尋到離她家不遠的社區，有兩處設有迷你圖書木架，果然她依址找到了可以自由取用及放入書籍的小木屋，真是讓她喜出望外。

迷你圖書館是設立在住宅區中或公園裡供放書籍的小木屋，裡面陳列著人們捐贈的各式書籍。任何人都可以打開櫃子，自取書籍帶回家，沒有限制何時需要還書；相對的，你也可以把家中的書籍放入木屋中，與愛書的人共同分享。

「免費迷你圖書館」成立於二○○九年，緣起於美國威斯康辛州的一個小鎮，居民搭造出一間間齊肩高的迷你小木屋，在裡頭放滿書籍，豎立在行人道旁、住家屋前、大樹下或公園裡，任何路過的人都能打開木屋自取書籍帶回家閱讀、同時也歡迎放入從家中帶來的書籍，供他人享用。各取所好，各獻所有，它成了促進社區交流與敦睦鄰居的最佳途徑。

在口耳相傳的效應下，對於「免費迷你圖書館」感興趣的人越來越多，在推廣之下，最終成立了非營利機構，如今小木屋遍布全美五十州及全球七十個國家，至今已有超過三萬多個小木屋，交換的書籍數量近一千萬本。

它鼓勵人們多閱讀，免費書籍在社區小木屋內無止盡地交流著，充滿了和諧溫馨的氣息。在我家附近的「免費迷你圖書館」上面，有心人士還為它種了觀賞植物，木屋內也周到的為人們準備了小瓶的消毒噴劑。

自從疫情肆虐以來，人人自危，在居家避疫期間，幸好有無數的迷你免費圖書館，它們默默的為許多人提供精神上的寄託以及分享書籍的喜悅。