目送女兒開出公寓大門左轉，雖看不見了但我知道她會駛向六一○號公路，再換線到加州 最長的五號路，約六個小時後到達聖荷西的家，家裡有先生、女兒和貓等她。

她這次來雖然只停留一周，請了兩天假，已極屬難得，因為公司年頭才裁掉七百人，工作加重卻任勞任怨，在我這還用電腦上班，一到九點，即便來不及脫下睡褲，端整上衣便與老闆、同事視訊會議 直到五點。

女兒要我外出回家洗手搓二十二下、用畢的口罩要丟掉，我嫌她小題大做，她卻強調這快速傳遍世界的新冠肺炎，至今治療難有突破，因為病原一再變種，唯一的方法就是先打疫苗 來預防。

次日一早，女兒便帶我到醫院打針，並拿著她特地預備的KN95口罩；找到車位，下車便提醒我們停車的區號，不像前年我還自己開車時忽略了，看完病光找自己的小黑車，就繞來繞去直到停車場變得昏暗，四下無人心裡發慌。

下車後，女兒先看我口罩有沒有戴好，用手壓緊我鼻梁處的金屬線，隨後拉住我手在幾棟大樓中找打針中心。完全都是英文標記，轉來轉去先測體溫、登記領號，再走過長廊下了地下室，才發現安靜的人潮，又細分打第一劑、第二劑的不同方向的排隊。每一關都是女兒說明，像小時候我帶她看病一樣，我填表格、幫她告訴醫師症狀。

然後由工作人員領我進入一間房，裡面畫分五排座位、每排安全間隔十二人的位子上坐下等打針，女兒卻不能入內只能站在走廊等。不明白的是老美做事太按部就班，左一次右一次核對證件和卡號，注意到坐在前面的打完針離開；都由工作人員仔細消毒。等到護士為我打完針再坐等十五分鐘觀察無反應，就給我一張下次注射的卡片。

後來由女婿帶我去醫院接受疫苗的第二劑，亦如第一劑的層層關卡，全是他幫我的。經由疫苗注射與兒女的互動，衍生諸多事物的領會，心裡充滿感恩和幸福。