庚子年間居家避疫 ，每日絞盡腦汁、變著花樣地為家人準備一日三餐。一日，兒子抱怨說想念餐館了，我問是媽媽的飯菜不香？兒子回答不是，就是想自由地走進廣東早茶店，吃一屜蝦餃。

說起蝦餃，有一段長長的故事。那是多年以前，落腳新大陸不久，平生第一次走進早茶店。外面冰天雪地，早茶店裡卻喧騰著一股熱浪 ，不是空氣的熱度，而是那抑揚頓挫、此起彼伏，時而高亢時而嬌柔，如唱歌一般的粵腔粵調。

那是第一次吃早茶，一吃，便喜歡了。記得那次點了很多，吃飽喝足，還大盒小盒地打包了許多。慢慢地，家人有了各自的愛好，先生兒子喜歡蒸排骨，我偏愛蒸鳳爪，唯有蝦餃獨占鰲頭，一家三口人皆喜歡。

從此，蝦餃留在舌尖上的味道，還有早茶店裡喧嚷的熱鬧氣氛，溫暖了初出國門時的一縷寂寞鄉愁。

於是乎，每次走進早茶店，必定點幾屜蝦餃。薄如蟬翼、晶瑩透亮的皮兒，裡面透出淺紅色的蝦，色澤誘人，滿口生香；特別是有一次在一家早茶店，還吃到了包著蝦與菠菜的蝦餃和蝦餅。透明的皮兒，包著碧綠色的菠菜，菠菜的中間一團鮮亮的淺紅，實在誘人胃口。菠菜的清素緩和了蝦的油膩，可以大快朵頤，而不必似從前，吃幾個蝦餃就膩住了。

包著蝦和菠菜的蝦餃成了我們的最愛，兒子念念不忘，我深深想念，恨不能天天吃。為了可以隨時吃上包著菠菜的蝦餃，曾經百般嘗試，買過各種品牌的蝦餃粉，可總也不成功。和好的一團麵，還沒有開始包，就已經僵硬，最後只好忍痛扔掉。

想來，自己動手做蝦餃是不可能的了，慢慢地便放棄，不再嘗試。饞了，便走進早茶店，點幾碟蝦餃，聊以安慰一番自己的食欲，聽聽那喧鬧高亢的粵腔粵調。

有一天不知道為什麼，突然又想做蝦餃，居然成功了。透亮的蝦餃皮兒裡，是碧綠的菠菜和淺紅色的蝦仁。按照說明，不能一次和很多麵，要一點一點地和，很快地包完一屜，上鍋就蒸。然後再和一點麵，再包、再蒸，如此反覆。麵團是柔軟的，在手掌中極盡順從之意。面對一鍋蒸熟的蝦餃，而且是包了菠菜的蝦餃，我興奮地跳起來歡呼，兒子也激動地圍過來，先生則笑容滿面，大聲讚揚，只是不知是讚揚蝦餃還是我？

美中不足的是餡放過多，蝦餃沒有如早茶店那般挺立站直，而是呈現躺臥狀態。但是咬一口，舌尖上的味道猶在，歡呼一番，那份久違的喧囂再現。

恍惚之間，歲月倒流，回到當初的日子，冰冷中的溫度，寂寞裡的喧嚷，在疫情 當下，足以重溫第一次走進早茶店裡的那分熱鬧了。