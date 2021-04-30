在美國 有一批被稱做「紅脖子」的人們，他們大都是學歷不高的藍領階層，許多是從事戶外工作，例如農民、牛仔、礦工、泥水匠、機械工人、水管工等等，因為常年在太陽光下曝曬，脖子都曬得紅紅的，所以被戲稱為紅脖子。這群人思想比較保守，又多是虔誠的基督徒，對墮胎及同性戀這些議題非常反對，因此常被自由派進步人士貶抑為阻礙社會進步的人群。

老實說，這些人是美國社會裡的基層力量，二次大戰後，美國的崛起很大部分是因為他們的努力，由於堅定的宗教信仰，這些人一般來說行為都中規中矩，很少有作奸犯科的，加上生性善良，對人處世都相當平和，只有少數成為極端的白人種族者。

我的左鄰就自稱是個典型的紅脖子，他高中畢業後即加入了華盛頓特區的警察 部隊，從最低的小警察幹起，熬了四十年職位升到了中尉警官時退休，現在每天都在他的車房裡修補東西。他去學了修車技術，既然會修汽車，其他的一些機器如剪草機、鏟雪機、發電機等都可以修理維護了，他不但修自己的，也自願幫鄰居們維護機器，我的剪草機皮帶斷了，就靠他換上新的；車庫門卡住了，也靠他換上新的彈簧圈及電眼，真是很夠意思。

我常買一些啤酒請他喝，一面喝酒一面聽他講以前當警察的許多故事，例如去抓賭、捉逃犯等驚險的片段。他認為每個種族都有好人壞人，不應該扯上種族優劣之分，以他的經驗看來，罪犯們的經濟情況是主因，和許多人的直覺某些種族智商較低才容易犯罪的想法是沒有根據的。看來他並沒有那種白人至上的優越感，所以我同他相處就沒有絲毫不自在。

他和他老婆都是二婚，各有各的子女，一到了節日，兩家的大大小小都齊聚到他家裡，大家帶些食物分而吃之。我因為常送他一些東方食品如春捲之類，也就被邀請參加他們的家庭聚會，我們就攜帶一些炒飯、炒麵或者紅燒肉、辣子雞丁等的菜餚，如此一來，儼然好像成了他們家庭中的一員，幾乎每次聚會都參加了，看來好吃的食物確實是睦鄰的良好工具。

更有趣的是，每年秋天他家會舉行一個鄉村音樂會，許多他散居四方的紅脖子朋友，從各州開車到他家聚集，每人帶著不同的樂器，一起合奏唱些鄉村歌曲。我也相當喜歡那種和藍調、爵士樂、搖滾樂都不同的鄉村調子。這些白人紅脖子們對我這個異族並沒有絲毫排斥的行為，此後每年我都跟他們一同吃吃、喝喝、唱唱了！

好玩的是，有人會帶來一些自己釀造俗稱為「moonshine」的私酒，這些酒的酒精濃度多半在百分之五十以上，我嘗完後就回家拿了一瓶濃度更高的金門高梁，這些紅脖子們喝了後都讚不絕口，才折服我們老中釀酒的本事。

兩年多前，紅脖子鄰居在維吉尼亞州 的一個湖畔買了房子，搬走了，原因是他的繼女全家搬來馬里蘭州工作，就把房子賣了給她，我就有了新鄰居。這家人也非常友善，我們跟他們相處得像從前和紅脖子一樣和諧，逢年過節時，那些親戚們照樣聚會在一起，紅脖子跟他老婆就以客人身分來參加，當然我們依然被邀請，還是可以閒話家常，只是一年一度的鄉村音樂會沒了，那些香純的私酒自然再也品嘗不到啦！