醋漬紅白蘿蔔。圖╱巴爾虎蜜兒

過年期間的大魚大肉讓人無力且詬病，我常想著：現代人想吃什麼、買什麼很方便，犯不著跟自己的腸胃過不去；但是媽媽說，除夕圍爐跟過年是代表一年的結束、新的開始，全家聚在一起才是重點，因此我們家也會微調修正餐點，盡量別太多，免去重複加熱的窘境，過個健康年。

還好，冬天有個寶貝蔬菜叫做蘿蔔，真的是當季的好食材，那蘿蔔香甜的滋味讓人無法自拔，燉、煮、醃漬都好吃。我發現除了亞洲人愛吃蘿蔔，歐洲的蘿蔔顏色還真不少，白色的、白皮紅肉的、綠蘿蔔、紫蘿蔔、櫻桃蘿蔔，還有爸爸家鄉的東北水蘿蔔（紅皮蘿蔔），都深深受大家喜愛，更是很多人舌尖上無法忘懷那一抹滋味。

見過租我家房子的伯母在後院種蘿蔔，媽還帶我去看伯母採收蘿蔔。想起念過的童謠：「嘿呦、嘿呦拔蘿蔔」。在大連小堂姊家見到的水蘿蔔，也是紅通通很討喜，顏色接近櫻桃蘿蔔。之前中醫師說，平日可以多吃蘿蔔，能清熱、解毒、幫助消化，目前是蘿蔔產季，冬季產的蘿蔔營養、賣相最好。

小時候爸爸說，在家鄉東北秋收的時候，大量儲存大白菜跟蘿蔔在地窖中，那些蔬菜可是緩解東北冰封的季節的唯二蔬菜，讓在台灣 出生的我無法體會。爸爸解釋，他們會包成蘿蔔水餃、醃漬酸蘿蔔煮鴨肉湯，以前聽著，口水都流滿地；而媽媽更喜歡在冬天用蘿蔔燉煮湯，冷冷的天氣，喝著暖心暖胃的蘿蔔湯，那真是滿足。

有專家說，如果不介意生吃蘿蔔或是醃漬，這營養會比煮熟的好，尤其媽咪客家人手工製作的蘿蔔絲跟蘿蔔乾，那些都是蔬菜淡季可以增添的一些醃漬物。還有爸爸家鄉吃過的糖醋白蘿蔔，是用紫色高麗菜湯汁或是甜菜根染的，好吃又吸睛，口感如同水梨呀！

知道做法後，我會在大魚大肉後來一小碟，包準去油膩又開胃。特別的是，讓平凡的蘿蔔改變不同的吃法，為生活增加些許浪漫。去年過年後，我無意中製作出蘿蔔糕，因為太開心，我連續製作蒸煮了十二次，連好友都說很好吃。

於是我信心大增，今年過年也製作出一款紅藜粉蘿蔔糕，小時候家裡沒出現的東西被我複製出來，連媽咪都對我另眼相看，證明我有烹飪的慧根。