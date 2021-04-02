我有位很特殊的老友，它是「冬陽」。

那年我十一歲，自幼體弱多病的我，雖然生長在和暖的南台灣 ，但每遇寒流來襲，我總覺得手腳冰冷，穿再多衣服也難敵逼人的寒氣。

那是寒假中的某一日，接近中午時分，父親叫我暫時放下作業到院子裡曬太陽。我坐在小矮凳上感到無聊，順手拾起一段枯樹枝，在地上胡亂畫畫，畫著畫著，手竟靈活起來，不似先前在屋中握筆時那般僵硬。我又下意識地動了動腳趾，咦！腳趾也靈活多了，而且身體漸漸暖和起來，又過了一會兒，我脫去大衣與門外的鄰居小友一起跳繩，開心極了！我立即擺脫以往對寒流來襲時的恐懼，後來父親說，是冬日的陽光給了我溫暖。

次日，我功課做到一段落，主動跑到院中曬太陽，邊曬邊觀察這個帶給我溫暖的太陽，瞇著眼瞧，它不如夏日那麼刺眼，卻散發著令人感到溫暖的熱量。我想起一則寓言故事：「北風」與「冬陽」比賽，看誰能使路人脫去大衣，「北風」呼呼地吹著，路人將大衣裹得更嚴實；「冬陽」隨即慢慢散發和暖陽光，路人逐漸感受到熱能，自然就脫下大衣了。

想到這，我再向冬陽望去，它像位慈祥的老公公，向大地灑下源源不斷的暖和，無論貧富都能享受到。自那年起，我不再懼怕寒流，南台灣的冬季少有淒風苦雨，寒流天也可盼到暖陽，它成為我抗寒的寶貝，遂將它放入我的朋友名單中。

北上就讀大學是我最想念「冬陽」的時期，台北冬季的冷風寒雨曾將我凍病過，躺在病床上裹著厚棉被，我更思念我的老友「冬陽」。後來發現，南台灣冬陽不但使人不懼冷，更能曬出特別風味的香腸與臘肉，它也能為我的枕頭與被褥曬出大自然的獨特氣味，此後我愈發珍惜這取之不盡用之不竭的寶貝冬陽。因為它，我的生活增添了更多的安心與健康，我很欣慰自己在童年就結識了這位「朋友」。

移民來美後，我住在陽光充足的北德州 ，此地夏日陽光毒辣，停放在烈日下的汽車內除蓄滿酷熱之氣外，那方向盤上的熱度甚至能燙傷人手。好在冬陽依舊和煦，為我拾回許多兒時的記憶，尤其是這些年，老友「冬陽」更對我有「補鈣」之功。

早就知道曬太陽的益處，自新冠疫情 爆發以來，更聽聞相關報導建議多曬太陽以增強免疫力，我因此更珍惜曬太陽的機會，尤其在冬日，我總在上午十點以前，坐在後院中可完全享受陽光的位置，背對太陽挽起長髮露出後頸，據說這部位的吸收能力較佳。我同時會伸出雙掌享受陽光，不僅因為中醫朋友告訴我手心曬太陽的好處，更因我右手中指第一節受關節炎影響已變形，我希望日漸老化的手關節也能多享受些陽光。

如果天氣暖和，我會捲起褲管露出雙膝，這兩年我被退化性膝關節炎所苦，有機會總不忘讓雙膝也能享受冬陽。坐在椅子上享受冬陽的我，突然想起多年前到雲南麗江旅遊，在四方街廣場欣賞歌舞表演時，見到許多身穿當地傳統服飾的老太太們，蹲在地上觀賞表演，她們皮膚都成健康的古銅色，四平八穩地蹲在地上，那年我接近耳順之年，已逐漸感到膝蓋的退化無力，「蹲姿」對我已是奢望。

後來聽導遊說，當地婦人常年下田工作，因當地得天獨厚的好天候「冬無嚴寒，夏無酷暑。」以致享盡陽光之福，體格特別健康。

活動手腳後，我覺得四肢靈活多了，進屋前我抬頭向「冬陽」老友點點頭，說聲再見。