我的高中同學小蘇是一個愛笑的人，她的笑能驅散烏雲，把天空變晴。

小蘇和我有幾堂課同班，我們很少說話，但是會在走廊上和教室裡互相問候。她的笑容燦爛而純淨，聲音甜美，笑如銀鈴。

當時有很多高中同學因為升學 壓力和各種家庭問題而悶悶不樂，心裡的苦楚都寫在臉上。小蘇的笑就像一道陽光，溫暖著我們，她不是無視別人的痛苦，而是發自內心地喜歡她看到的好。

小蘇是家裡唯一的女孩，哥哥們都至少大她十歲，父母和兄長都很疼愛她。也許她把家裡感受到的幸福帶給了所有她遇到的人，自己家庭和樂，會間接地影響無數的人。

後來，小蘇去外地上了大學，回來之後到我們的高中當了數學老師，她家離我家很近，經常約我出去玩。

「我們先去看電影 ，然後去吃飯，我開車接妳！」她的聲音和語調一點都沒變，我聽著她的聲音，都能想像出她的笑容。

小蘇在紐約 教書的日子裡，每隔幾個月就會聯繫我。我們有時一起吃飯，有時做其他事情，例如玩保齡球、打撞球、室內攀岩等等。

攀岩那一次，我只是去陪看而已，但是看著她愉快地生活，也能分享她的快樂。

和小蘇在一起，心裡的不愉快都會暫時消失，好比陽光照進了屋子，黑暗就被驅散了。後來小蘇搬到外州去了，把她的笑留在了紐約，想一想都很溫暖。