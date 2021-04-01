老年人雖然是最容易受新冠病毒攻擊的脆弱人群，居家老人卻是比較幸運的一群，不需要外出工作，還有社會安全金或其他養老金，每月到時候自動存入銀行帳戶，生活不受疫情 影響，政府發的紓困金 倒成了額外的禮物；三來，有兒女的老年人甚至不用外出購買生活必需品和食物，他們會買了送上門來。如此，我們反倒成了最安全的一群。

但疫情肆虐之下，沒有人能維持正常生活。我們二○二○年遊夏威夷的計畫泡湯了，其他一日遊不敢參加，以免和外人群聚；自駕遊雖好，但我們已是在八望九的年紀，有心無力，開不動車了。每周一次的影院觀影沒了、餐館不能堂食、商場不敢去逛……，唯一的可去之處是公園，我家附近有兩個地區公園和兩個社區小公園，只是疫情綿綿無絕期，反覆去這幾個公園，難免單調乏味。

某日，福至心靈：附近的城市也有公園啊！上網一查，果不其然，車程都不超過二十分鐘。於是每周一、兩次，輪流著去，至今已經去過二十多個不同的公園，美其名曰「周遊列園」。

社區公園基本上都由六個元素組成：兒童遊戲場、球場、步道 、涼亭、樹木和大片綠油油的草地。區別無非是面積大小、步道好壞和樹木多少之分，算上周邊的街景，加減而已。我們去過兩個最小的公園僅有一個籃球場那麼大，都在街角，只能供人們略坐歇息歇息，而大的公園占地可達幾十倍；個別公園甚至沒有水泥或砂石的步行道，其功能也就限於為孩子們提供一個玩耍場地。

儘管如此，這些公園在疫情中卻為人們提供了好去處。公園裡綠草如茵，林木蔥鬱，空氣清新，可讓人任意呼吸；陽光普照，可讓人補充維生素D；地廣人稀，能保持足夠的社交距離；不論散步，遛狗還是做體操，都很方便。萬物都是相對的，沒有絕對的好壞和很美醜，在非正常情況下，平時被忽視的東西或地方才顯示出其價值來。

我們在去一個公園之前，並不知道它的大小和特色，就像盲目約會，到了那裡才知道它長什麼樣，這樣就沒有期望和失望，而且絕無重複而生厭的感覺。

遇到超乎一般標準的公園，自然令我們喜出望外。有公園建在小山頂上，登高遠眺，極目舒心，一覽城市小；有公園建在大馬路交叉處，走進去卻是一片天然窪地，中央低窪處和四周坡子上種滿了各色仙人掌，別有情致；兩座小山之間的峽谷公園，一條與山溪並行的彎彎小路不知通向何方，引人入勝；在進門後才能看見大片波光粼粼湖水的公園裡，水鳥愜意地上下飛翔，上百隻水鴨在湖面浮遊競逐，烏龜懶洋洋地曬著太陽，華蓋般的樹蔭下，人們或躺著閉眼養神，或盤腿而坐享受野餐，渾然忘卻疫情之存在。

一般來說，富裕社區的公園不但景物精緻，而且收拾得乾乾淨淨，令人流連忘返，下次一定再來。

美國有個很好的傳統，每年從七月初到八月中旬的傍晚，較大的公園裡都會舉辦夏季免費音樂會，讓平時不進音樂廳的平民百姓能邊納涼邊欣賞音樂，但因為疫情不得不停止。春來夏繼，希望疫情得到有效控制，今年夏天能夠恢復公園音樂會。