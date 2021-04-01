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湖畔春行早

禾清

淡淡的雲霧如薄紗般和綿延的山巒相依相伴，一湖春水碧波粼粼，大雁此起彼伏地和同伴呼應著，樹梢上綻放著綠芽，桃花正燦爛的盛開著，春天如約而來，好像並不知道這個世界飽受疫情重創。不過這個春天似乎有些寂寞，少了閨密們的談笑聲。

初來美國時兒子尚且年幼，為了盡快適應陌生的文化和環境，我到學校裡學習時遇到了閨密們。我們在生活上和學習上互相幫助，為了一個更好的未來共同努力。

紅的先生是本地人，我們從紅那裡了解很多白人的文化和習俗，她的故事極大地滿足了我們對於其他族裔的好奇心。聖誕節時，她請我們到家裡吃大餐，聖誕樹上掛滿了琳瑯滿目的飾品，搭配愉快悅耳的聖誕音樂，鋪著白色桌布的餐桌上，整齊地擺放著白色的盤子和鋥亮的刀叉，豐富的水果、沙拉、西式點心和主菜，讓我們真切地感受到異國的溫暖和美麗。

她的婆婆和先生非常溫和善良，當知道我因為口語不好在學習中遇到困難時，他們都真誠的鼓勵我不斷練習，一定能夠進步。婆婆雖然已經八、九十歲了，身體羸弱，卻主動幫助我練習口語，糾正我的發音，讓來自異國他鄉的我深受感動。

雙原本是眼科醫生，經過短暫的學習後，她最早考取執照開始工作。當時我們住在同一個公寓裡，每當我要上夜課時，就把年幼的兒子送到她家和姐姐一起做功課玩耍。雙不僅聰明能幹漂亮，還廚藝頗佳，餃子、鍋貼、燉鍋和炒菜都做得非常誘人。每當兒子一聽說我要上夜課時，就不肯在家吃飯，因為想去阿姨家吃晚飯。可以說沒有這一份溫暖的關懷照料，我很難順利完成學業。

彥早早買了房子，她非常擅長並喜歡蒔花弄草，在房子的前後院種滿各種各樣的果樹和花草。不僅經常為我們帶來應季的檸檬、蘋果、桃子、枇杷、佛手瓜等等，還帶給我們各種花草幼苗，教我們如何照顧花草。最近又和女兒一起迷上了養小貓，小貓成了他們家的網紅，經常可以在閨密群裡看到網紅伶俐可愛的照片，我們都喜歡分享她多姿多彩的生活。

一晃十幾年過去了，我們不僅完成了學業，各自從事著自己理想的工作，兒女也都長大成人了。每當我們忙了一個星期的工作，週末都會約著一起在湖畔散步，聊聊工作和生活，放鬆一下，享受美麗的湖光山色，我以為生活會一直這樣寧靜，就像映照著藍天白雲的湖水一般。

沒想到一場疫情襲來，工作在醫療前線的閨密們因為是高危人群，便主動迴避任何會面。有時我一個人在湖畔散步，偶爾憶起初來美國時遇到種種困難，一步一步走來，閨密們的幫助和支持總是令我積極向上，生活也因為她們的陪伴更加豐富、溫暖美好。茫茫人海中，我們何其幸運曾經相遇相伴，共享人生的翩翩風景！

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