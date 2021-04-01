約二十多年前，第一次聽到台灣 名歌星蘇芮唱的「牽手」，心中不免一陣悸動。我和老公特地找個周末開車到華人 城，買了片有這首歌的CD回家反覆地聽。那首歌有著哀怨無奈也有著安心期待，隨著聽者心境的轉變，而有著不同的感受。

有時在路上看到老夫妻攜手顫顫微微同行，總令我感動於他們一生的相互扶持和陪伴。聽說前些日子，台灣有對迷路的老夫婦，被找到時雙方仍十指緊扣，是她對他的信任，相信他一定會找到回家的路；抑或是已知不對，卻仍安心地牽他的手，不去想該不該回頭。

而從報章雜誌看到老先生照顧臥床的另一半，蒼老的手緊握對方的手，結婚時看似制式化的誓言，如今雙方都鬢髪稀白，卻仍不棄不離堅守陪伴，如此真心真情能有幾人？而能白頭偕老，是否也能在必須分手時，減少些許的悲傷和遺憾？

年輕時，我們兩人總愛膩在一起，可以同時就寢，也可以同時起床為對方互擠牙膏漱洗。只是我喜歡睡前看書，雖然牽著手躺在床上，但聽到枕邊人鼾聲響起，就會慢慢地抽出手，打開小燈看幾頁書後才有睡意。後來工作日趨繁重，常忙至半夜仍無法關電腦，生活規律的他無法久候，只好自己一人先上樓，睡覺時無法再牽手，但他卻總不忘將我的床頭燈留著，讓我不必摸黑上床，也讓我可以安心地欣賞幾篇中文閱讀後才熄燈。

外出時，我們也常十指緊扣，遇到過馬路、上下人行道，或我的腳步不穩時，總可感受到一股拉拔的力量。有時散步會只互拉二指，兩人齊將雙手上下擺動，邊走邊運動輕鬆愉悅。若是晚上天冷，一出門常會先將我的手緊握，看看是否會太涼，要不要放入口袋或戴上帽子保暖。

與友人共同出遊時，我有時會和朋友慢步聊天，看著走在前頭的他習慣性地略伸出右手等待牽手，當我快步趕上時卻又不牽了，因為「有別人在一起不好意思牽手，而且被沒伴的人看到也不好」，哦，雙手有顆腼腆卻又細膩的心。

前幾天他拿杯加了蜂蜜的熱咖啡 給我時，忘了把小湯匙拿開，而不小心讓溢出的咖啡燙著了。我有感於世事的無常而說道：「每個人最終都是要空手而走的，這個小東西以後也要放開哦！」 沒想到他竟盯著我回道：「我是什麼都能放下的，只是不願放下老婆的手！」聽到七十多歲的老公說出如此感性的話，我不禁眼眶一紅，差點掉下淚來。

最近每次牽手，總會聽他喃喃自語「不知還能牽多久……？」以後總有一個人要先走，不敢期望如歌曲所述「牽了手的手，來生還能一起走」，因為那是遙不可及的，只期望在今世的有生之年，能珍惜可互牽對方手的時光，直至必須放下，而不論是誰先放開誰的手，都希望不要帶給對方太多的苦楚和沉痛。