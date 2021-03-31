電影《真善美》（The Sound of Music）中飾演男主角的克里斯多夫‧普拉瑪（Christopher Plummer）安離人世。縱橫舞台一甲子的普拉瑪詮釋過各種類型角色，而其中最令人津津樂道的就是他在《真善美》的演出。我不禁懷想起年幼時觀賞《真善美》──我的啟蒙電影，那純樸童稚的樂趣，不僅開啟了我從電影探索人間故事的好奇，也拓展了我欣賞影劇的視野。

當年還是小學生的我，有天中午在學校吃完便當，老師無預警地宣布要帶全班去看廣受好評的《真善美》，一聽到既不上課又能看電影，同學們拍手歡呼，迫不及待整理書包排好隊伍跟老師大步邁出校門。當年通往市區就是一條長寛馬路，稍不留意還會踩到牛糞；路旁有參差不齊的房舍和農田，路上車輛稀疏。我們嘰嘰喳喳地前進，絲毫不覺得勞累或路遠，興高采烈地奔向戲院。

市區裡水泥石灰打造的戲院高掛著彩色招牌，我興奮地仰頭瞻望，戲中人物的畫像栩栩如生。從耀眼陽光中踏入燈光朦朧的戲院，我們坐定在木製涼硬的排椅上，心情卻無比高亢暖熱。電影緩緩自貫穿大廳的樂聲中展開，懵懵懂懂的年紀，我來不及閱讀快速閃過的中文字幕，而被寬廣銀幕上棕髮碧眼、雪白肌膚的人物所吸引；輕快悅耳的樂曲、旋轉跳躍的舞姿、繁華似錦的場景、一幕幕都讓我目不轉睛。

即使當時不甚了解歡樂劇情為何出現軍隊及避難的場面，然而其中所呈現純真善良與美好的情感，深深觸動了我幼小的心靈，同時激發了我對電影奇異 世界的嚮往。

成長年代最開心的事莫過於和朋友相約看電影。揣著淺薄荷包，自認為追趕時尚的我們，多半在台北公館的東南亞 戲院碰面，看盡二輪的歐美影片才過癮。每當米高梅的雄獅壯吼或派拉蒙的雪山峰頂片頭出現時，我們馬上聚精會神凝視著情節演變，邊讀字幕邊豎起耳朵聽英語對白，偶爾聽懂幾句就暗自竊喜。

看完電影，我們總會文青般的發表「高論」，且聊且行在人聲喧嘩的鬧區裡，愉悅愜意，青春歲月的浪漫與率性隨著觀賞電影而揮灑自如。

旅居海外空暇時，依舊喜歡經由電影品味戲劇人生，領悟人生如戲的隱喻和真諦。不再有中文字幕可依賴，更得認真聆聽對話和細看角色扮演，若聽得不透徹，總嘗試用心去體會。無論身居何處，電影裡無遠弗屆的時空人事，始終引導我的想像遠颺高飛。一方漆黑空間裡，我投入電影營造的情境中；從小至今的熱情未減，慢慢咀嚼那讓我浸潤劇情的扣人心弦與共鳴。

前些年小鎮電影院 大刀闊斧全面裝潢，並將擁擠的座椅換成大型寬敞的「懶人躺椅」；僅需一個按鈕即可隨意變換姿勢，收放自如。我舒適地斜躺在懶人椅上，入耳是環繞全場的立體音響，融身於電影院的體驗大為加分，銀幕上的情節人物也隨之鮮活起來。

居家防疫，市井小民前往電影院的娛樂備受衝擊。網路影視串流平台順勢擴張，看影片的渠道五花八門，讓我這老派電影院愛好者瞎忙著轉換各個頻道，頭昏眼花。想想當下日新月異的網路科技，如何能取代那在戲院裡注視著超大銀幕而身歷其境的樂趣呢？

萬象更新的一年，期盼戲院業主們能夠挺過難關，我也好重回舒適的懶人椅上，放鬆地走進眩目多彩的電影世界裡。