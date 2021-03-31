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「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

冬夜裡的一盞燈

雅卿

每天下班，我都乘坐地鐵到車站，再轉公車回家。我下班很晚，有一天天氣寒冷，我照常坐最末一班車回家，車上只有我一個人。

到站了，我不禁感嘆，終於到家了，然後不經意一瞟，看見電線桿下站著一個壯漢。已經十點半，街上一個人也沒有，僅有幾輛車開過，當我看到那個壯漢的時候，我感到十分害怕。

我一下車，就看見那個身材魁梧的墨西哥男人躲在車站不遠的電線桿旁，還聞到一股刺鼻的酒味。只見那個醉漢喘著氣，向我看了一眼，似乎是在等我。我突然意識到，我每天在同一時間同一個地點下車，一定是被他盯上了，他躲避的電線桿，正是我每天會走過的地方，倘若我一個人走過去，他突然向我撲過來，後果不堪設想。

想到這裡，我非常害怕，小心翼翼地走著，邊走邊警惕地瞄著他。他若無其事地朝著我看了幾眼，嘴裡冒著酒氣，在黑暗中顯得十分可怕。我想過從其他的方向走回家，但是會繞很遠的路，反而更不安全。

正在我憂心忡忡的時候，我突然發現，今天這段路怎麼這麼亮？ 四周張望，才發現那輛公車還停在原地，亮著燈，一動不動的。車裡的燈全部打開，照亮了這段路，我頓時不再害怕，鼓起勇氣快步走過了那個醉漢，那醉漢看了看我，沒有動作。

我繼續往前走，走到十字路口，此時公車還停在那裡，一動不動，然後我走過了馬路，遠離了那個醉漢。

這時候，我聽到公車啟動的聲音。回望著公車，我百感交集。公車司機的舉動，讓我非常的感動，他本可以迅速開走，盡快回到公車總站，早早地下班回家，但是他發現了那個醉漢，於是他開亮了車燈，默默地停在那裡守護我的安全。

在這寒冷的冬夜裡，善良彷彿是黑暗中一盞明燈，照亮了冬夜，溫暖了人心。

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