新冠疫苗 第二針剛打完沒兩天，瑞莎就來了邀請函：「算算有好幾位朋友都已打完了第二針，兩個禮拜後，大家戴著口罩來我家院子聚聚吧，花已開了滿園。」 接近一年沒社交，沉睡的心開始撲通地蹦跳了起來，盼望著這個約會。

瑞莎是我們這邊有名的美食家，不但會吃，更會煮一手好菜。第一次去她家做客，就被她的八寶填鴨、龍蝦沙拉給震住了，不但擺盤精美而且好吃至極。她很好客，說是喜歡作菜和大家分享，我們也就不客氣地常常跑去她家蹭飯。她有一位一等一的好先生，總在旁默默的打著下手，飯後還會沖他最拿手咖啡 給大家配食甜點。

我們常說瑞莎是現代的孟嘗君，她不但會做大菜，台灣 小吃、各式甜點更是拿手。她也從不藏私，希望每位朋友都學會她的手藝，常常在家開課，教我們做蚵仔煎、魚丸、蟹殼黃、馬卡龍、千層蛋糕……。可惜鐘鼎山林各有天性，她看我光學不練，非受教之才，只好放我一馬，但仍不時召我去嚐新品舊，讚我是她最好的啦啦隊。

有一位如瑞莎這樣樂觀爽朗又愛作菜的朋友是很幸福的。有一陣子她新學了好多點心，就呼朋喚友來個下午茶派對，希望大家能盛裝出席；又請朋友中的插花高手，把他們家布置得像半島酒店，鮮花滿室，拿出了據她說再不用也沒機會用的珍藏銀器餐具、細瓷茶壺茶杯，幾個三層點心瓷盤上，堆滿了精緻三明治、司康、水果塔……，一群退了休的中年婦女，那天像極了雷諾瓦畫上的仕女，吃喝談笑。我們不知瑞莎忙了多少天，但帶給我們那個美麗下午的回憶，大概是會永遠烙在每個人心中。

我參加的婦女會有時會去探望城中老人公寓的長輩們，有次適逢他們的每月慶生會，大夥吹蠟燭時，我看著那個蛋糕好生眼熟，詢問之下，才知道是好心的宋太太送來的。瑞莎每個月會送給慶生會一個親手做的大蛋糕，行之有年，卻從來沒有聽她說過。前幾年偶然碰到一位教授朋友問起，也才發現，瑞莎和幾位烹飪高手每年還為此地州立大學的教職員俱樂部，做上幾桌正式晚宴，義賣餐券替學校籌款，聽說一位難求。

兩年前我先生大病一場，開刀後吞嚥困難，只能吃流質及軟食，弄得他胃口盡失。瑞莎知道以後，幾乎每星期都送來一盒蔥燒海參，「又有蛋白質又容易吞嚥，盡量給他吃」。前前後後近三個月，我們大概吃掉了瑞莎近一百條海參，她的海參之情堪比金石。

大家也常常戲言要做瑞莎的孫兒孫女，只要孫輩們從外地一來，瑞莎就會暫時在朋友圈消失一陣子，專心伺候。從早上新鮮的法國可麗餅、中午自製披薩、到晚上韭黃蝦仁春捲、包子餃子……，天天換花樣，難怪孫子孫女每回都樂不思蜀。瑞莎自我調侃：「像我們這樣的孫奴哪裡找呀？」

瑞莎把她對烹飪的熱情發揮到了極致，對家人、對朋友、對社區，她的食香裊裊無處不在，多麼有幸能認識她。我邊想邊在衣櫃中翻找著衣服，心像春花一般漸漸甦醒，等不及要去發現，過去這一年來，瑞莎又研發了些什麼好吃的？