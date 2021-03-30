圖/茄子

我打開電腦在案前坐下，卻是瞪著螢幕發呆，林林總總的煩惱充滿心中，攪得我沒心思工作。

新冠肺炎這場瘟疫，逼得我們隱居在家裡快一年了，雖然已開發出疫苗，卻不知何時才能控制疫情 ，也不知何時才能恢復正常生活。

雖已是春天，但連日寒流來襲，我們所在的林肯市不但降雪量打破往年紀錄，氣溫更是連連數日下探攝氏零下二、三十度。新聞說半個美國 都遭冰凍，唉，地球環境被破壞，氣候是越來越異常了。

雪上加霜的是，供應電力的德州 也被寒流侵襲，風力發電停擺，又為了禦寒，各地用電量大增，超過電廠負荷，我們居住的林肯市也得實施分區停電。

屋漏偏逢連夜雨，我們的汽車暖氣系統偏偏在此時罷工。車不能沒有暖氣，若要送修，即使到修理廠僅僅十幾分鐘的路程，這樣的天氣也還是有風險。同時，出門修車就得和陌生人接觸，林肯市還是疫情緊張的區域，真是讓人焦慮。

越想我就越煩惱，既為大環境憂心忡忡，也為切身的民生問題惶惶不安。舉目望著窗外灰慘慘的天色，心情更加煩悶。驀地，我的視線被窗玻璃吸引，那是什麼？仔細一看，窗玻璃上竟然有冰花！

我湊近窗戶細瞧，忍不住讚嘆。好美！這樣的景象我還是第一次看到，沿著窗框生出的晶瑩剔透冰花，有著對稱而複雜的形狀，如同纖細繁複的蕾絲，將窗玻璃妝點得十分優雅。

大概是我們的老雙層玻璃窗隔熱效果不及新式隔熱窗，又碰上罕見的零下三十度低溫，室外、室內溫差大，使得屋內的水氣在玻璃上凝華成冰了。我不覺啞然失笑，如此美麗的景象，竟是老舊窗戶碰上嚴寒而產生的。

生活中難免會發生很多讓我們憂慮、跳腳的不如意事；不過若仔細觀察，我們會發現這些不如意事中往往也存在著美好事物的。倘若我們的心思過度專注在事物的不如意面，很可能就會錯過另一面的美好。當然，我們還是要未雨綢繆防患未然；但是，即使在最糟糕的情況下，煩惱再怎麼多，我們仍要保持開放的心，懂得欣賞那伴隨著不如意事而來的美好。

再看一眼那美麗的冰花，我有心思工作了。