過了農曆春節後，先是粉嫩的桃花搖曳生姿來報春，接著西洋情人節來到，發旺的臍橙樹，似是對我花的心血也做出熱烈的回應，新枝芽與花苞迫不及待，爭先恐後的從每個間隙中竄出來。

數年前，在逛園藝店時，一眼被掛在樹梢那黃澄澄、圓呼呼的橙子照片吸引，於是我毫不猶豫將小樹苗抱回家，把它種在前院，透過廚房窗戶時時觀察它的長勢。這樹種之所以稱為臍橙 (navel orange)，是因為橙子的底部有一個可愛的圓洞，就像人類的肚臍一樣。

這種臍橙最早於八○年代出現在巴西，是普通甜橙的變種橙，臍的成型是因為在異變時沒成功，不但籽不見了，還留下未成型的模樣在底部。後由美國 農業部引進華盛頓，並與加州 甜橙樹種接枝成功。無奈東部的天氣讓橙樹在寒冬積雪下難以存活， 因此將它移至加州的河濱縣，並開始大量栽種繁殖，我們在市場買的橙子就是這種變種橙的子孫 。

這棵小苗樹幾年前開始像突然睡醒了般，大發油綠的枝葉長到六呎高，樹叢中還有一個鳥巢。我不敢打擾鳥母子，只敢遠處偷瞄在葉叢中光禿禿、張著大嘴待餵食的雛鳥，我心中暗暗竊喜，心想這棵樹可真是福樹，但一日看三回也看不到幾個花苞，然後花苞散落了一地，沒結出任何果子，鳥也都離巢了。

我以為是土壤太貧瘠，所以加了雞糞及肥料，加完後，枝葉長得更旺了。有一天在門口碰見一個墨裔園丁，他走近這棵樹，突然一臉凝重的對我說：「你這棵樹長的都是『根蘗(Sucker)』 ，得砍掉！」他看著我一臉狐疑的臉色，就摘了兩片葉子讓我聞，一片有著橙的清香，另一片則聞不到香味。

他走後，我上網查這個字在園藝學上的意思是：從主根旁長出不屬本身品種的多餘枝子，會吸取主樹營養。我回頭再去看看這從主根一旁生出，有著茶杯一般粗的根，理直氣壯的鳩占鵲巢，一路飆升，難怪這棵樹節不出果子。

近幾年，加州及佛州 橙產地慘遭黃龍病侵襲，黃龍病是通過一種叫亞洲柑橘木虱的傳播，這些昆蟲喜以柑橘樹葉為食而造成樹葉斑駁泛黃及蜷曲，待病情擴散後，整棵樹就會枯萎。這回，我對這棵樹的觀察就不是一日三回的事，而是每次經過都得左翻右翻，細查每個葉片，若看到有蜘蛛昆蟲類寄居的葉子，立馬將其剪掉；過於濃密不見光的枝葉也得修剪，以確保果子能吸收陽光。在我精心照料下，從寥寥無幾到結實纍纍，還可分送給好友為止，這棵橙樹終於修成正果。

這些橙子在我家可謂鞠躬盡瘁，物盡其用。除了榨汁及食用外，在烹調上，橙皮絲可做成果醬，將它混進麵包與蛋糕裡，大增口感與風味，也可在糖醋排骨起鍋時攪和進去，讓這個菜更有特色。橙皮片風乾後可泡水喝，還可做成糖漬柳橙片當點心吃。

最後，在實用性上，將橙皮與百分之七十五濃度的酒精浸泡約一個禮拜，待出精油後當環保清潔劑使用；沒時間做任何事時，就只要將所有的果皮放進廚餘桶再加上糖，讓它發酵，三個月後就成了可澆在菜蔬花果上的肥料。這種天然酵素使每個植物在陽光微風下，長得碩壯又健康。

四季的惦記，從小花苞到結出香甜多汁的橙子，這是一種甜蜜的負擔，因為結出的每粒橙子都是我的寶貝。