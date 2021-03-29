圖/張貴美

大風雪來襲前幾天照樣到湖邊散步，手拿相機，冀望著每天有驚喜，拍多了飛鳥振翅高飛，如今已不這麼吸引盼望。倒是許久前看到那壯闊的黑羽翅膀下，間雜白羽毛，白脖子頂著個黑頭髮，一臉大紅腮的兩隻大野鴨，鶼鰈情深雙雙戲水，振翅起飛的前奏曲，噗噗滑水有聲有色，雙腳快速滑過水面，引起陣陣漣漪的剎那美景；可惜那次沒抓住機會，於是心中總是企盼尋找著，希望牠們能再表演一次。

好運總在意料之外！野鴨噗噗起飛的美照沒蹤影，但大鳥強悍捕大魚的精采鏡頭，又為我留下珍貴的攝影 篇章。

邊走邊看，突然看到湖邊新寵—藍灰色的「大鷺鷥」，動也不動地靜立湖邊，牠的頭頸稍往下彎，眼瞪湖裡，咦？水中有啥新奇東西？我的反應動作是立刻開機，說時遲那時快，只見牠一頭栽下水中，立即爬起來，毛髮根根似刺兒張開，一副怒髮衝冠恨得牙癢癢的樣子。

我還正想著：「怎麼鳥兒也有如此精采傳神的憤怒表情啊？」但見牠立刻又鑽進水中，當牠再次鑽出水面時，著實嚇我一大跳，口中竟然叼著一個銀白色的龐然大物。起先以為是垃圾袋之類，仔細一瞧，獵物正左搖右甩，用力掙扎，清清楚楚看出牠抓到大魚了！牠的口竟然從魚背脊直下到魚腹，魚兒為生死搏命，尾巴猛甩張口呼吸。我猜魚大力氣也大，聰明的大鷺鷥連跳帶走，邊走魚兒邊往下滑，最後只夾著魚背脊刺跑，到遠離岸邊的草地上才拋下大魚，猛啄幾下，大魚跳動幾下就不動了。

更令人驚奇的是，這大傢伙雙眼仍緊盯著大魚，眼見魚兒動也不動，就把牠叼起，走到湖邊，輕輕放入水中，引起湖面一片漣漪，如此連著三次放入再叼起，不知道是不是想試試看魚是否死透。最後一次靜立水中緊盯湖面之後，看著死魚翻身，才振翅飛走。

這隻大鳥的眼睛和尖嘴太厲害了，第一次下水徒勞無功，原來是牠看到獵物卻沒抓到，怪不得生氣；鍥而不捨二度下水，眼明嘴快，嘴到擒來，牠細長的尖嘴竟然能一口深深叼住魚背，想想滑不溜丟的魚求生時力大無窮，大鳥要死命咬住把獵物叼上岸來，就更不容易了。

只是至今還很好奇，牠為什麼只把獵物啄死而不飽餐一頓？若是肚子原已飽足，為什麼還要獵殺？是牠凶殘動物的原始野性？是不同物種大欺小的霸凌？好多沒有解答的疑問，一直盤旋在腦海裡。

這麼精采的錄影短片，趕忙截圖分享給懂動植物的朋友看，她說這隻大傢伙可能是大藍鷺(Great Blue Heron)。網尋結果，從牠覓食前沉穩不動搜索美食的特性，以及牠的黃喙，淺灰藍的頭身，淡色脖子，和翻翹起尾巴看到的一片白色羽毛，還真是大藍鷺呢！

看了一場大魚被擒的生死戲碼，心有戚戚焉，弱肉強食之外，猜想也是這條大魚今年命犯太歲吧？想來牠已經在湖中悠遊自在地活過許多日子，逃過無數釣魚 人的魚竿，及棲息在湖邊的好幾種大鳥的日日伺機，才能長大到至少有兩磅左右，變成 「大老魚精」， 可惜天命逢凶年，難逃血光之災了。

弱肉強食的生死戲碼，為疫情 禁足每天在湖邊散步獵鏡的日子，留下一段精采的篇章。