在我的中文課上，有一個美國 女學生給我留下非常好的印象。她是我教過最優秀的學生，不僅成績優異，而且表現良好。她熱愛中文，喜歡寫漢字，對中華文化很感興趣。

這位漂亮的白人女孩叫麗莎，二十五歲，在美國的太空總署做科學研究工作。麗莎個性溫和，落落大方，說話輕聲細語，有著陽光般燦爛的微笑。大大的眼睛，高高的鼻梁，白皙的皮膚和栗色的長鬈髮，再加上高挑的身材，即使在繁華的商業區，也很難看到如此美麗高雅的女孩。麗莎總是穿著飄逸的長裙，每次遇到她，她總是溫和地向我打招呼。

有一天下課，學生們大部分都離開教室了，麗莎還在看著手機 ，臉上露出甜蜜的微笑。有一個女學生問她晚上有什麼安排，我也問她是不是有約會呀？她給我們看她手機有一個長相帥氣的亞裔 男子的照片。從麗莎微笑的表情推斷，她應該很喜歡這位男子，而我再次瞥一眼她的手機，看到了他們的對話，看得出那男子對她挺冷漠的，沒有答應她的邀約。

我不禁有些遺憾，麗莎可是大美女呀，不僅長得漂亮，而且身材好，氣質好，工作好。我突然意識到，麗莎看上去挺孤獨的，條件這麼好的女孩，為何沒有追求者呢？

有一天下午，天氣驟冷，狂風暴雨，很多學生沒有來上課，但是好學生麗莎又按時來上課了。我上了半節課，下半節課就和她進行中文口語對話，聊聊天。麗莎告訴我，她最近喜歡上某首中文歌曲，一會兒，她又向我展示她喜歡的偶像，都是一些容貌漂亮的亞裔男子，這些網紅都是容貌清秀，打扮女性化。我不禁問麗莎：「妳都喜歡這類型的男孩嗎？」她微笑地回答：「是的，我非常喜歡。」又好奇地問麗莎：「妳為什麼喜歡這類的男子？他們都打扮得像女孩。」

這時候，麗莎很輕聲地對我說：「因為我就是這種類型的。」我沒有聽懂麗莎的意思，表情詫異。麗莎又認真地對我說：「其實我是個男的。」

我驚訝得目瞪口呆，眼前的美麗女孩其實是個男子？我故作鎮定地和她繼續聊天，從而了解到，原來麗莎在上大學的時候就喜歡當女性，於是在大學畢業後做了手術，變成了女孩。麗莎給我看她中學時候的照片，是個英俊的翩翩少年。

我問她有沒有遇到歧視，她說美國的社會很開放，大家都能夠坦然接受。說實在的，第一次遇到這種事，我的內心還是無法接受，尷尬、彆扭，心情複雜。

回家的路上，我的內心五味雜陳。麗莎總是盡力地讓自己更加女性化，無論穿著打扮還是表情舉止。而她的孤獨、缺少伴侶和朋友，是否與很多傳統的男子無法接受有關？我無法向她問這些私人問題，但我能感覺到，她早已遠離了以前的朋友圈，開啟另一種人生。

如果麗莎不變性，那麼她將是個容貌漂亮個性溫和的男子，自帶光芒的中性美，那也是一種獨特的美。魚和熊掌不可兼得，當麗莎做出了一個重大的選擇，也失去了寶貴的東西，我只能默默地祝福她了。