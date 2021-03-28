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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

祖孫樂

貝貝

剛吃完早餐，就收到大女婿送來的簡訊，表示下午他要到公司一趟，女兒一個人在家要上班開會，可能無法好好盯著兩個小孩，問我可否幫忙照顧他們一個下午？放下手機，我馬上起身開始準備他們愛吃的，將地板擦乾淨，確保小孫女玩捉迷藏時喜歡躲的幾個角落沒有雜物，等待著他們的到來。

他們一到，整個房子就突然熱鬧起來了！先是祖孫相見擁抱興奮不已，然後小孫子從二樓拿著兩根塑膠曲棍球棒及冰球下來，要阿公陪他玩。一老一少講好遊戲規則後，就各站一頭開始打擊廝殺。冰球在地板上咻來咻去，「我得分了！」的聲音此起彼落，玩得不亦樂乎。小孫女則在她的小廚房忙得很，拿出鍋子放在爐上，火光閃閃煮得滋滋作響，又泡了杯咖啡要拿給阿公；緊急的曲棍球賽也只好暫停，阿公假裝一副咖啡又香又好喝的様子，謝謝小妹妹的辛苦，才再繼續一來一往的賽事。

休息片刻，有人說要玩捉迷藏，我規定要用中文從一數到十，躲的人急忙找個安全處暫避，被找到時雙方難免啊呀地大叫幾聲。輪到小女孩找人時，她一定不讓我躲，抓著阿嬤的手輕聲細語地陪她到各角落找人，因為她最怕阿公突然從某個地方跳出來，「蹦！」的大叫一聲把她嚇一跳。有次看到小女娃拿條毯子把自己蓋上，就大喊一聲，「我藏好了。」 她以為自己看不到別人，別人也看不到她了。孩子的心，就是如此單純無邪又可愛。

還沒收拾完，又吵著要尿尿而忙跑浴室，洗手後猛地拉開抽屜，發現我的口紅就拿出往嘴上塗，動作又快又猛，兩支口紅隨及攔腰而斷。看著她的血紅小嘴，想到前兩周她在家用彩色筆將自己化成藍色大嘴的模樣，不免感嘆在疫情期間，年輕夫妻在家要上班開會又要照顧小孩的辛苦。

不久踢球的兩人回來了，阿公表示累了需要休息，小朋友則開始吃點心，小孫女喜歡吃各種水果，孫子則喜歡吃我現做的通心麵加起司。吃過點心把阿公吵醒，又繼續玩健身槓、拖大型填充狗的遊戲，和到院子掃落葉，吹泡泡等，三個人玩得咯咯大笑，我則在小孫女旁跟前隨後，以防她跌倒受傷，如此忙個不停直至女婿來接他們回去。

雖然只是短短四個小時，我們倆老卻累癱了，可是回想著他們純真可愛的眼神表情笑容，以及在肢體動作及學習上的進步，心情卻是愉悅的。

有人說有祖父母在旁的小孩是最幸福的，而小孩最童真的階段也是稍縱即逝的，很感恩我們能常和孩子們相聚，盡情地享受祖孫之樂。希望孫子女們將來有個愉快的祖孫回憶，那種精神上的放鬆和幸福感卻是無價，是無法用金錢購買或衡量的。

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