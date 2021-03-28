偶然萌發了要拍一個小電影 的念頭，便欲罷不能。我這裡拍一段，那裡拍一段，回放時發現拍得好的多數都是華盛頓湖，水景拍出來有靈氣，角度、光線也都比較理想，景色是千變萬化的。

漸漸地，零星的片段有了連貫性，後來編在一起，叫做湖上奇觀。湖邊的景色是美麗的，晴天裡心曠神怡，雨天裡遐想無限，說是奇觀因為出乎意料之外，與平常所見不同。

奇觀之一是新年跳水。二○二○年一月一日，碼頭空無一人，灰濛濛的天，人們裹著羽絨服。五個年輕女孩穿著鮮艷的泳衣，點亮了灰暗的湖面，跑向碼頭的盡頭，跳下去，入水聲、尖叫聲、笑聲，喚醒了新的一年，上來再跳，然後打著冷顫尖叫著往岸邊跑。這些孩子們別開生面地開始了她們新的一年。

奇觀之二是九月玫瑰。湖畔一株玫瑰盛開，帶著朝露，嬌艷更勝五月花季。明明五月份盛開過一次，後來知道多數品種的玫瑰都是一年只有一個花季，也有兩個花季的，還有一年常開不敗的四季玫瑰。我特意清晨去拍，光線好，因為是靜物，可以多換幾個角度。花也賞了，電影也拍了，這是拍得最享受的一次。

十一月十五日，狂風大作，漫捲烏雲，戶外行人寥寥。湖面上，卻有一群玩帆板的人玩得正歡，對於他們來講，這樣大風的天氣實在難得。憑藉強勁的風力，速度更快，花樣更難，越是風高浪急，越是要登峰造極，如同與風共舞，他們大約是這大風天裡最快活的人了。大風呼呼地簡直要把大衣帽子吹走，浪頭拍到甲板上來，我避開浪尖，扶住帽子，穩住手中的手機 ，捕捉這些畫面。

最後是一個大晴天，雨季裡遇到這樣的好天氣實在難得，無風無雨，萬里無雲，藍藍的天，明澈的水。湖面上橫著一片白雲，如同從天而降直落水上，白白的一團遮住了視線。奇特的是，周圍的一切都是清明的，只有這白白的一道橫在眼前，完全擋住了對岸的景物。因為這一片白雲，湖上的景色如海市蜃樓，水面平靜絲滑，一隻鴨子在捕魚，四周靜悄悄的。

從不曾如此近距離地看見白雲，即使在乘坐飛機的時候，穿過雲層的時候也是如在濃霧裡，穿過雲層後又很快把白雲甩在腳下。現在這獨一無二的一團白雲卻可以站在近旁觀看，白雲本是天上之物，總是仰視的，驟然落到人間，就在眼前，肩並肩面對面，如此切近地觀看，除了訝異之外，只有無語，半天才想起要拍下來，只恨鏡頭不能再寬些再深些，把這個畫面拍得更完整。

經過一番剪輯，短片做好了，只有十分鐘，記錄著過去這不尋常的一年裡那些讓我訝異的時刻。雖是自娛，裝備簡陋，拍攝卻給我一雙新的眼睛去觀察捕捉，有不完美處的遺憾，也有意外收獲的欣喜。最大的獎勵是看著流動畫面時的滿足，還有整個過程帶給我的靈感與學習。新的一年裡，琢磨著再拍一部什麼好呢？