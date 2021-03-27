曾經看過很多報導，有人在電腦上用假訊息騙取個人資料或是植入電腦病毒，為害甚大。

我有一位朋友就上當過。有天她正在電腦上寫電郵，突然電腦螢幕動彈不得，這時候電腦展示出一條訊息，和一個移動的箭頭告訴她，她的電腦正在被駭客 入侵，如果她現在付款，這個電腦服務員可以替她鬆綁，解救她的電腦資訊。她想到自己所有的財務資料都在電腦裡，絕對不能冒險，於是她用信用卡 付了三百元美金，對方讓她在電腦上繞來繞去，這裡點一下，那裡點一下，不多一會兒，電腦就復原了。後來她才知道被騙了。

這事也發生在我身上。有天我在電腦上收到一個由雅虎寄來的緊急電郵，說因為我的電郵被駭客入侵，我必須立即進入連結才可以擺脫駭客，否則我所有的電子郵件立刻全部被刪除。

當時兒子們都在上班，我不想打擾他們工作，而且這個郵件上有雅虎的正式標誌，讓我完全相信這是個真正的訊息，於是我進入藍色的連結鏈。進去後，它叫我填寫我的電郵號碼，及輸入我的開郵件密碼，我照做，然後寄回去。

我非常慶幸自己及時避免了被駭的災難，正巧這時候兒子打電話回來，我很得意的告訴他，我如何英勇的化解了駭客入侵。兒子一聽大吃一驚，告訴我，這才是被駭的初始。他馬上進入我的帳戶，在駭客攻進我的電郵之前立即替我改了密碼，我才能全身而退。兒子告訴我，千萬不要隨便相信這些以假亂真的電郵，一收到就應該馬上把它除去，才能避免被侵。

美國自從開始施打新冠肺炎疫苗 之後，到處掀起了搶打疫苗的風潮。我整天等著政府准許給我們這些雖然老但又不夠老的人打疫苗，等到加州州長宣布准許年滿六十五歲的老人施打疫苗，我的平板電腦上傳來朋友送來的一則消息：打電話到一個健康中心去預約就能施打疫苗。

我馬上打去，對方問了我所有的資料，給我一個預約的時間可以前往注射。另一個朋友傳來說，「不要打電話去，這個是騙局。」我想這下完了，我已經傻傻把自己所有資訊都告訴對方了。

我趕快告訴兒子，老媽又上當了，兒子痛心疾首之餘，一直說，「媽媽，妳怎麼那麼容易相信別人呢？」偏偏那是個周末，我們再打電話過去，只有錄音，因此那個診所難辨真假。兒子連忙為我申請免費一年之內替我監視信用卡，如果有人假冒我的姓名和社會安全號碼去申請信用卡，他們會馬上通知我。

兒子說，以前我就在電郵上差點上當，怎麼這次又相信來路不明的消息？我實在是求疫苗心切，才這樣沒有思考就馬上跳進圈套，又惹事了，非常懊惱。

過了幾天，又有同學寄來一個訊息，上面一個連結說是可以登記注射疫苗，我沒有關照兒子去檢查真偽，自己毫不考慮的點了，居然真的是官方疫苗網站，我馬上搶到了疫苗的預約，而且真的兩針都打完了，把兒子跌破眼鏡。我很得意的跟兒子說，老媽的朋友不全是寄假消息的。兒子很幽默地說，「壞掉的鐘也能每天正確報時兩次」。