記得剛來美時，我只捨得買二手車 ，開著開著，百廢待興，比如碰到紅燈煞車暫停，立即自動熄火；等到綠燈亮時，怎麼也無法發動，氣得後面的駕駛直按喇叭。後來買了新車，心裡就踏實多了，夏天也不必擔心，引擎過熱會冒煙，或者冬天冷卻管給凍壞；光陰似箭，忽焉已步入老年，真覺得老體就像舊車一樣，得小心保養，才不會動輒得咎。

從小父母就教導我們，坐如鐘，坐要有坐相，因為男抖賤，女抖窮；站如松，站要有站相，要抬頭挺胸，以免老來駝背。可是網上得到的眾多養生資訊，實在不容你四平八穩地閒坐，因為據說坐一小時，對身體的傷害等於抽兩根香菸，還會折壽。

所以我坐在沙發看電視，強迫自己，兩手掌十指緊扣，掌心貼緊，張張合合，手背互拍；或是抬高雙腿，與地平行，伸直並腳掌內翻，強壯有所謂「第二心臟」之稱的小腿，或者小腿肚交互按摩。

再不就是拍打手臂或膝蓋、用搓手的餘溫蒙眼、緊抓後頸按摩。實在做累了，也不敢閒著，一定輪流抖動蹺著的二郎腿，促進血液循環。

教了一輩子書，靜脈曲張得厲害，不耐久站，以前在超市或銀行排隊，必須原地小踏步，小腿才不會腫脹難受，現在則改為輪流墊腳尖和腳跟，好刺激血液回流心臟，也不會被誤以為內急。

活動，活動，要活就得動，不是想長壽，只是不想活得那麼累己累人。疫情 當頭，不耐出去走路得戴口罩，一向不愛運動的我，只好照三餐在客廳邊看電視邊做健身 操半小時，最近的血液報告顯示：我骨質疏鬆得厲害，故中午改到後院慢跑半小時，邊跑邊注視遠樹浮雲，藉機調整視線，既吸收免費的維他命D，又不必戴口罩，比起朋友伉儷倆，開車到人煙稀少的大公園，健行一個多小時的運動量，雖望塵莫及，但自認總是聊勝於無。

現在老友見面，最常聽到的讚美就是：「你怎麼一點都沒變？一點也不顯老？」，羅馬不是一天造成的，老當益壯的人，其實背後付出很大的保養工夫，比方飲食節制均衡，適量運動，睡眠充足，心胸寬廣；不怕慢，就怕站，只有自期：「與其臨淵羨魚，不如退而結網」。