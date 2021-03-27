以往，公寓裡的早晚最熱鬧：老人們三五成群，在院子的草坪上、大道上散步、運動。晨光夕陽照耀下，是一張張喜樂的臉容。但病毒肆虐以來，氣氛大變：老人即使外出散步，也是稀稀落落，而且一個個戴著口罩，幾乎認不出誰是誰。多數老人在房間裡散步，從窗口到門十四步，來回地走。公寓裡確實冷清多了。

然而，近兩三月，一位老人的善舉令大院裡生氣盎然起來！每天早上九點半後，這位老人戴著口罩、手套、穿著防護服，手托著大烤盤，緩緩地走向大院，「愛吃酒釀的，請自取。」老人喊了一聲，不多時，十來杯酒釀就拿空了。「誰還要，我再去拿！」有人舉手示意，老人又送來第二趟。他隔一兩天就要這樣送一次，有人好奇地問：「你家酒釀取之不盡嗎？」老人笑了，他說，「五磅一包的糯米，買了多包在家呢，還備了許多安琪的酒麯粉。你們愛吃，保證供應！」誰聽了都會感動。

這位老人姓張，大家尊稱他「張先生」，他卻謙虛地說:「喊我小張吧！」小張的酒釀確實好味道，飯粒乾爽、酒味濃郁、香甜可口，而且用有蓋小杯裝著；揭開蓋，酒香撲鼻、沁人心脾，「好啊，酒釀大師！」拿到酒釀的人禁不住豎起拇指稱讚道。說實話，會做酒釀的老人不少，但沒有小張的酒釀純正、地道，封他「大師」是名正言順。「得到大家肯定，我有成就感了！」小張高興地說。

日後，小張送給大家品嚐的食品多起來：糯米燜藕、滷鴨腿、醬黃瓜、豬肉鬆、五彩米糕、桂花芝麻糯米圓等。他的食品都上檔次，能與那些招牌食品相媲美！他送給很多人，尤其是體弱多病的老者，每天都送。瘟疫橫行時，老人困難重重，真是雪中送炭。

一些愛烹飪的老人嚐到甜頭，激起了學做的興趣，嚷著要小張給菜譜。小張出了個好主意：建起了「我愛廚藝」的微信 群，他帶頭寫食譜 ，會做菜的人也寫，廚藝、養生，群裡交流得可熱鬧。

「怪不得，他的食品好吃呢！」不少人有所悟。就拿他的酒釀說吧，他的做法不同一般：他五斤糯米一次做，一千克水，泡十分鐘；開水浸一分半鐘；上籠蒸三十分鐘；冷卻裝杯，每杯先澆一匙酒麯水；放入米飯壓平，中間留洞，再澆三匙酒麯水；靜放三天，保持在三十到三十五度。這樣做的酒釀口感超好，我曾自稱做酒釀是零失敗，也自愧不如了。

然而，「天有不測風雲，人有旦夕之禍」，元月三十日，一個不幸的消息傳來：小張因突發心臟病 仙逝，許多老人聞訊老淚縱橫、哭了！小張的善良、厚道、低調、謙虛，永遠難忘。化悲痛爲力量，老人們要把他作為餘生學習的好榜樣。