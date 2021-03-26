我的好友泰德是一名退休 的小學校長。他年過八十還是精力旺盛退而不休，積極參與各類活動。每次見面，他都展現出矍鑠的精神和滿滿的熱情，那招牌式的開懷笑語教人感受到他的愉快、正面、開朗。

初次見面，泰德給我的印象好似論語書中的君子三變：「望之儼然，即之也溫，聽其言也厲。」然而，當他與人議論事情或意見相左時，卻從不會倚老賣老，也不會用霸道的言語指責他人，而是用一種禮貌性及引導式的談話進行溝通。

泰德有一種特殊的人格魅力，能跟三教九流的人物打交道。不論男女老少，他會很專心與之交談，從不敷衍，加上超好的記性，與人一面之緣，便能記住名字及背景資料。他總是親切地關注別人的生活、興趣、工作、及家人，那真誠的態度使人喜歡與之結緣，難怪他的人脈關係廣闊，朋友遍布。

二十年前，泰德加入我們師資教育 系「實習生導師」的陣營，立刻成為我們的智囊軍師。大家有幸見識到他如何從容又巧妙地解決棘手的問題。一次，學區裡有了麻煩，校方用盡了各種方法，都無法逼一名學生乖乖聽話，配合老師上課。泰德自告奮勇幫忙介入協調，他花了很多工夫去輔導這名問題學生，終能打破其心防而無所不談。他與這孩子建立了互信，而後啟發開導，幫助這名無可救藥的壞孩子變成一個努力上進、追求理想的好學生。

泰德還是個高爾夫球高手，擁有六十餘年的球齡，和超過半個世紀的教練經驗。在指導實習教師的過程，泰德喜歡拿學打高爾夫球的親身經驗與學生分享，用生動風趣的談話啟發這些準教師去思考如何教學。大家笑鬧著說要跟他學打高爾夫球，泰德卻把這些玩笑話當真，開始教一些同事和其家人打球。

然而這兩年，麻煩竟然找上了身體健康又滿富正能量的泰德。他的老伴，那青梅竹馬的中學同班情人得了重度癡呆，泰德哀傷無奈卻不離不棄，不忍心將她送去安老院讓別人照顧。他平日除了要陪同妻子定期去看診，還要充當保母、大廚、理療師，並極盡可能地取悅她。泰德從此深居簡出。

儘管如此，泰德的熱情不減於往昔，對學生和同事，他仍然如同天使 一般關懷和鼓勵，並詢問是否需要幫助，他對學生的求助也是有求必應，傾囊相授。他把收藏的最棒的語文和數學教案及教材拱手相贈，還刻意抽空去課堂上現身說法，給實習教師演示有效的教學活動。泰德雖不富裕，卻不吝付出，還曾慷慨解囊幫助清寒學生繳學費。

去年十二月中，泰德陪妻子去醫院看診時，不幸雙雙感染上了新冠病毒。在發病前期，他還能發手機簡訊，稱一切尚好，只是感到疲軟無力。之後泰德音訊全無，我們都非常擔心，暗地裡祈禱，希望一向強健的他能夠躲過一劫。然而今年一月初，傳來噩耗，泰德的妻子劫後餘生，但是泰德則不幸撒手人寰。

泰德常自謙為一介凡夫，他卻能熱愛生活，擁抱朋友，展現對教育的熱情和執著，是個難得的良師益友。有一名曾經深受泰德啟發的老師告訴我，她將泰德的精神與智慧在她的課堂中傳承下去。當年泰德送給她一本伊索寓言，從此，她將固定安排每周一次「周五寓言時段」(Fable Friday) ，用閱讀寓言啟迪學生，以資紀念。

生命脆弱，人生無常。我還沒來得及跟他學打高爾夫球，哲人已遠去，只願逝者安息。泰德的精神與教誨必將常存大家心中。