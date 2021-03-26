早晨起床時，不覺間，偶然一碰，碰著右手的手肘部的小海穴位，痛得險些飛了起來，我用左手輕輕按摩這個位置，沒有傷痕，也沒有硬物碰傷過。奇怪！為什麼稍一觸及那裡就那麼痛，而且這種痛放射到前肘部位。

住在遠方的兒女告訴我，老爸得的是網球肘，醫學名稱為：肱骨外上髁炎，不少人都得過這種病痛，會自然痊癒的，不用擔心。什麼是網球肘呢？網球肘是過勞性綜合症的典型例子。一般網球運動員多發生此病症故而命名，是由於前臂伸肌重複用力引起的慢性撕拉傷造成的，也因自身機體柔韌性下降，年齡增大，肌肉 不平衡會進一步加大網球肘發生概率。

網球肘造成生活上諸多不便，要不要到華埠 求醫？我記起多年前曾得了肩周炎，開始時找了西醫，西醫開了止痛藥，在患部打了封閉針，多次求醫都沒好轉， 就找了一位針灸師，在手上的曲池穴和在背上扎針，針灸了兩次，一點無效。

後來又跑去尋求中醫師，這位中醫師說痛是肝腎不和，將我的十個手指拉伸一下，再配了兩劑中藥，但也沒見效。那就不是肝腎不和的問題了。打開中醫學的書藉一看，中醫各種醫學知識如浩瀚的大海， 而中醫界裡也會良莠不齊， 怪不得那麼多了。

我還是堅持上班，平時加點營養，每天做點雙手爬牆動作，心情樂觀地「捱世界」。結果大半年以後，肩周炎自然地痊癒了。

這次網球肘就決定不用見醫，按一些書報網站介紹，網球肘治療方法，一是多休息，不提重物，不做旋轉運動；二是做康復治療，促進炎症分泌物的吸收。我就用女兒浸的中藥酒每天輕輕揉擦兩三次，這瓶藥酒是用中藥的草烏、紅花、乳香、桃仁、川烏、沒藥、當歸等用酒浸成。

網球肘從去年一月開始至今已一年多，如今右手可以單獨提重物，活動自如了，也就是說：網球肘已痊癒了。