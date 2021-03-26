自從大華府的公共泳池去年三月因疫情 關閉後，我幾乎整整一年無緣下水，除了在家中浴缸泡澡時，把頭沒入水中深呼吸以外。今年二月，得知泳池已有限度開放，但必須上網預約。於是我趕緊上網登記，終於贏得了重返碧波池的機會，又聞到久違的漂白水味，又可在池水中劈波斬浪，找到許久沒有過的放鬆和舒暢，頗有得來太費功夫之感。

重啟泳池自然是市府為市民生活回歸正常所做的努力，然疫情仍在，故依舊層層設防，只為阻止任何可能的傳播。除網上預約外，每人每次只能游四十五分鐘，全場只開放六條水道，即偌大一個泳池至多只可容納六名選手。四十五分鐘後上岸，下一波人要待整點後才放入，藉以錯開。

但最離常態的還是更衣室內的衣櫃，它們都被白塑料夾鎖住，不可使用，連淋浴間也都鎖上了。我這才發現，泳客大都事先已穿好泳衣，進泳池後就在池邊輕解羅衫，然後徑直下水。上來後也都直接披上大毛巾和大衣，回家再沐浴。如此安排現時成為新常態，排隊入池時人們還都佩戴口罩，臨到下水前才可跟它暫時說再見。不能沐浴，自然給泳客帶來諸多不便，但大家顯然都理解特殊情況下的特殊舉措，自覺配合，無所怨言。

因只有六泳客同場較量，故僅有一名救生員坐在高椅上觀望，看去很悠閒，並無險狀出現。不像正常時還有兒童遊樂區，有眾多兒童在蘑菇雲噴水傘下戲水，泳池兩邊至少各有一個設崗的救生員，再加上流動巡邊員，他們那時的責任顯然重要得多。泳池淺水盡頭有個小小的熱水泡澡池，原本是讓人們泳後浸泡放鬆的，現在當然也關閉了，無福享用。

游泳 一向是我深愛的一項運動，打小就喜歡在水裡撲騰，尤其盛夏時，它更是消暑和鍛鍊的極佳項目。當年在上海，一般都是室外游泳池，冬天無用武之地；來到美國 後，讀書時大學都有室內游泳池，居住的城市一般也有四季可用的設施。

只因新冠疫情打亂一切，才出現泳池被關閉幾達一年的極不正常狀況，迫使我這個游泳愛好者數月囿於岸邊，成為心有不甘的旱鴨子。

感謝市府的果斷行動和泳池工作人員不懼風險的辛勤勞動，我們才能望穿雙眼，得歸碧水池，重獲游泳鍛鍊機會，既活動筋骨，又消遣娛樂，何其快哉。雖然限制仍多，一人每周只能登記游泳三天，但畢竟已有良好開端。

隨著疫苗的普遍接種和疫情的趨緩，相信游泳池正常開放的日子不會太遠，屆時我們當能自由自在地躍入水中，學「浪裡白條」之姿，享池中擊水之樂。