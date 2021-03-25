宅家抗疫一年整，終於出現曙光，我所居住的華盛頓州從今年一月中旬起開打疫苗 。由於疫苗短缺，身在第一線的醫護工作者當然是首選，雖然政府規定年齡在六十五歲的長者屬於第二批優先，可是粥少僧多，符合條件者也很難得到施打疫苗的機會。

好在有妻子對我無微不至的關心，自從開放疫苗注射以來，她到處打聽何處才有申請打疫苗的地方，下班回家馬上一邊頭昏腦脹地填寫一堆資料上網申請，一邊打電話向各個醫療機構預約。但電話永遠在通話中，即使等待一兩個小時之久也不放棄。

由於妻子鍥而不捨的努力，終於讓我拿到了驗證合格的號碼，有資格排隊等候。滿懷希望靜候佳音，可是十天半個月都杳無音訊。原來各大醫療機構合格拿到號碼的人群都在大排長龍等待接種疫苗。

我是腸癌初癒的患者，屬於高風險染疫範圍，必須去醫院做腸鏡手術，妻子心急如焚，想要讓我打完疫苗再去醫院手術。萬般無奈，妻子向家庭醫生求助，又獲得了一個醫療單位打疫苗的排隊等候機會，但三個星期過去了，仍然是石沉大海。

我能做的除了耐心等待外，就是每天查看中文報紙，了解打疫苗的進度情況。春節過後，美西連續多場暴雪，疫苗接種工作深受影響。當我擔心大雪封路無法接種疫苗而絕望時，突然看到《西雅圖 時報》報導：「為準時接種新冠疫苗，西雅圖一位名叫弗蘭‧戈德曼的九十歲老奶奶穿上雪地靴，拄著拐杖，在數英尺積雪上跚跚徒步走到六英里外的疫苗注射點，注射了疫苗」的消息後，又讓我重新燃起了希望。

前幾天下午，手機鈴聲大作，外出購物的妻子來電話，催促我必須在十分鐘內趕到附近沃爾瑪 超市內的藥店去打疫苗。我喜出望外，火急火燎走進超市，看到妻子和女兒都在排隊登記打疫苗。原來是聯邦政府剛開始推動「聯邦零售藥店新冠疫苗計畫」，直接將新冠疫苗送到各地藥局。沃爾瑪藥店在給預約者打完後，還剩下的十餘支疫苗必須盡快打完，凡願意者，可以隨到隨打，打完為止。

真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，妻子碰巧撞大運，無需註冊預約，只要出示醫療卡、填寫接種者情況說明書，書面回答有無藥物過敏史等十幾個問題，就可以免費接種了！於是我們全家三人一起，同時完成了第一劑的疫苗注射。並領取了寫有自己姓名、年齡和已打第一劑疫苗的專屬個人卡片。

我們像中頭彩一樣，興高采烈回到家裡。一路上我打心底感謝妻子，感謝所有救死扶傷的醫務人員，感謝醫療科學研究的貢獻，造福人類。