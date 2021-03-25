孫女今年八歲半，我和她又一次來到夏威夷 首府檀香山的海邊，望著浩瀚的碧波在岸邊推出一排排的白色浪花，孫女突然問了我一句：「姥姥，你還記得我扔桶的故事嗎？那時我太小，以為什麼都是活的呢！」她像小大人一樣檢討著自己

孫女兩歲半時，我帶她到沙攤上拍沙窩。這之前我和她去商店買了鏟子，勺子，及紅色的小桶，那紅色小桶是孫女執意要的。在拍沙窩的時候，孫女用鏟子挖沙子，突然鏟出個小螃蟹來，我立刻把小螃蟹放到帶水的小紅桶中。

到了吃午飯的時候，我對孫女說，「我們把小螃蟹放回大海吧，這樣牠可以長大、可以活下去。」孫女眼睛瞅著我，小手指在桶裡來回撫摸著小螃蟹的背部，說「不！」大約又過了十分鐘，我說，「別再玩了，媽媽等我們吃飯吶！」我拎起小紅桶，孫女跟在我後邊，不消幾步到了海水邊，我把小螃蟹從桶裡拿出，放在孫女的兩隻手上，說：「把牠放回海裡，讓牠去找牠媽媽吧。」孫女蹲下身子，把兩隻捂在一起的手在海水裡攤開來，小螃蟹立刻歡快地遊進大海裡。

我正尋找著小螃蟹，忽然發現剛買來的紅色小桶也在海邊漂浮著，我不假思索立刻去搆那個小紅桶，可是孫女一把狠命拽住我的胳膊，用她吐字不清的中文喊著：「找媽媽……！」沒有時間理會孫女說什麼，因為只消兩個浪打潮回，這個桶就無法搆到了。

我執意想甩開她的手去搆那個桶，可是孫女兩腿弓弓著，一副拔河的姿勢死死地拽住我，一邊喊著：「讓牠找媽媽去！」看著愈漂愈遠的小桶，我放棄了撈回的想法。卻突然明白孫女的喊話，唉，可憐的小孫女，她以為她喜愛的小桶和螃蟹一樣也有媽媽在大海裡呢！