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疫年憂夢

米奇淋

驚覺疫年已一年。二○二○年疫情來襲，措手不及，徹底顛覆你我的日常生活模式，又彷彿是一場世紀的疫年憂夢。

沒有任何預告，商場和餐廳陸陸續續推出不定期的打烊活動；居家網路上班，除了免去舟車勞頓的塞車困擾，也已經忘記遲到時老闆生氣的臉龐。家庭「煮」婦們除了減少外出超市做民生採購之外，一如往昔的煮廚角色，家務沒少做；貼在冰箱上的運動強身計畫表依然怵目驚心地提醒，必須與冰箱保持適當距離以降低口欲。

遍尋病毒千萬次，沒想到它竟然就在你我鼻口溫潤處，於是戴上口罩，發現口罩除了預防病毒入侵，竟也能提供除皺的美麗騙局，遮掩臉上那飽受無情歲月摧殘所刻畫出來的痕跡。更是萬分嫉妒病毒能夠無拘無束，自由自在無國界地橫行無阻，到處穿梭自如，毋需任何檢驗程序，不知它們免護照免簽證的優惠日期到底何時才截止啊？

二○二○疫年的度假旅遊行程已經被無限延期，護照拿進拿出、看了又看，就擔心錯過了它的有效日期；這疫年，倒是希望自己或先生的工作最好有一方接受外派，避免因朝夕坦然相處，淪為相看兩相厭的日常。

這個肉眼看不見的病毒，是否在提醒我們人類需要檢討反省？是我們過度開發，破壞了地球上自然界的生態定律，剝奪了動物生存的自在活動空間嗎？還是失去了初心，充滿忌妒憤世和貪婪？

為這些過失，我們真該要和地球真心道歉，痛改前非，重新和好，恢復彼此和諧自然的美麗共處空間，珍惜愛護地球。

為了能隨時探望遠在家鄉的年邁父母，為了已經延期多次的旅遊計畫，更為了與世界和平共處，現在全球不分種族和國家正攜手合作，來一場反璞歸真的世紀大結合，一起抗疫，一起研發疫苗，將以疫苗代替武器，進行一場沒有流血的世紀大戰，一起撲滅那既看不見卻又如影隨形的人類公敵。

期待早日從這「疫年憂夢」的恐懼中甦醒。

疫苗 遊行 疫情

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