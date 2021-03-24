七年前換了新車，那時已退休，不用上班，車子跑動不多，只在上超市，上健身 課時用到車子，因此車子的里程數至今才一萬一千哩。新冠疫情 來襲，居家避疫，開車機會更少。

有一次想起來，久不開車容易熄火，該去跑跑車子了。果然不出所料，引擎發不動，需要先生用他的車子幫忙接電(jump)才能啟動。之後趕緊去跑車，上高速公路跑了將近一小時，讓車子充電。

兩周後想再去跑車，又發不動，只好再次接電發動，之後就改成每周跑一次車，車子的引擎才維持住沒再熄火。

有一天遛車到女兒家，女婿拿了一組充電器給我，並向我說明，只要把充電器接在車子的電池上即可幫車子充電，不必每個禮拜忙著跑車。女兒女婿現在都在家上班 ，食品也是網購，車子很少開了，他們就用充電器幫車子充電，每隔兩三周充一次，不擔心車子電池沒電。

女婿示範給我看，他拿出充電器，還附有一副電池鉗夾，他把充電器和電池鉗夾的接頭接好。他的車停在車庫前，對著車庫，他打開車蓋，告訴我先把紅色鉗夾夾在電池的紅色接觸點上，再把黑色鉗夾夾在電池的黑色接觸點上，動作時注意不要讓紅黑鉗夾相互碰觸到。車庫內有電源，接上延長線，最後接上充電器。充電器上的指示燈出現紅色，表示電力較低或不足，開始充電。

充電需要一段時間，通常一至兩天，此時可以輕輕蓋上車蓋，留一小縫以免把電線壓壞。關下車庫門時，也留一小縫，避免壓迫到電線。充飽電時指示燈會變成綠色，此時即可取下充電器。取下充電器時要反順序而行，最先拔掉電源，再拿開黑色鉗夾，最後拿開紅色鉗夾，女婿特別叮嚀，順序不要弄錯。

那時候天氣還暖和，覺得利用每周跑車時到海邊或公園繞一下也不錯，因此並未急著使用充電器。直到後來天氣變冷，未按時跑車，引擎又發不動了，才覺得應該使用充電器。

我是一個電氣機械門外漢，在先生的督導下，按照女婿交代的步驟開始為自己的車子充電。打開車蓋，左手拿著紅色鉗夾，右手拿著黑色鉗夾，戰戰兢兢將兩個鉗夾夾在電池的左右接觸點上，還真有點緊張。先生檢查一遍，略為調整，即開始接上電源充電。

第一次充電，花了兩天半的時間才充飽電，看到指示燈由紅轉綠，心裡好高興。兩周後第二次充電，一天半即完成。其間需要用車時，隨時發動都無問題，真是太好了。隔三周後再次充電，不到二十小時就充飽電了，先生說可見我的電池功能還很好，充飽電可以維持甚久，並無漏電情形。

近兩個月來接連下了好幾場大雪，拜充電器之賜，每三到四周充電一次，不用再辛苦地去跑車，也不必擔心車子發不動，真要感謝女婿的用心。