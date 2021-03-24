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春天的功課

曾妙容

往年此時是個陰雨連綿氣溫凍寒的季節，而今二、三月交接之際，猶如春天。暖陽把晴空擦成一片湛藍，日照提前時程為土地解凍。「草因地暖春先翠」鄭板橋說得好，庭院、過道早已一片生氣盎然。

黃色酢漿草正處處瘋長，鮮青倒心形葉片煞是好看，但生命力旺侵略性強，堵得枸杞植株快喘不過氣了；有「荒野救命菜」之稱的苦苣，葉片鮮綠呈不規則羽狀，挨著斜坡邊際一棵又一棵，令人心生想摘下入口咀嚼的衝動。小薊就不那麼討喜了，葉片深沉墨綠呈齒裂邊緣，看似粗糙，彷彿附著一層角質，加上不等長的針刺和蛛絲狀的絨毛，不得不小心翼翼的防範著；聽說野生薺菜常出現在農村市集，可涼拌、炒食，愛好者甚多。

這些都是我家園地裡每年不請自來既熟稔又陌生的訪客，各自開著好看的小花，我卻叫不出它們的名字，也不曾想仔細審視，因為見縫就長，把一塊空地編派得雜亂無比，十幾年來我一概統一命名為「雜草」。

趁著退休和避疫的空閒，終於好奇照相査證，發現「天生我材必有用」十足有理，我眼中的雜草各有各的功效，大抵是鄉間民俗草藥的常客，具備消熱解毒、去淤消腫、涼血止血等療效，有些甚至出現在神農本草經裡頭。

我既沒神農氏的大膽敢於嚐百草，也怕像附近植物達人幾盤野菜下肚之後忙送急診的後果，唯一能做的就是動手除之。

每年的拔除野草，成了春天必修的一門功課，既然是必修，多多少少累積一點心得。記得剛開始時不太了解土地習性，總想著等忙完手頭上的事物再處理。我的空閒往往是五月底中文學校告個段落之際，土地早已乾裂堅硬，一片野草和泥土緊密結合默默竄到膝蓋高，有的甚至長成一人的個頭，這時除了鏟子、鋤頭還得動用電鋸，真是苦不堪言。

記取教訓之後，時時警惕：可別再重蹈覆轍。

可有時真的忙得無法抽身，等探頭一看，又錯過大好時光，反反覆覆好幾年總是敗陣，唯一的好處是草已斬根已除，不會有春風吹又生的懊惱，不必擔心「必修」變「重修」。

幾度交手，最近這幾年領悟到泥土一解凍將乾未全乾時最是鬆軟，只要從根部一拉，沒有不趁勢脫離的。今年是個暖冬，我這春天的功課早早就規畫了，雖然土壤稍帶濕氣，野草還有再冒出頭的可能，但我有足夠的時間守候，絕不容許它們有竄長的機會。

春天到了，大自然很忙，我也很忙；忙著培土、育種、植花……，忙著等待勞碌之後的成果。

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