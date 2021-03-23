還沒搬到亞特蘭大 之前，好嚮往亞城的中國 超市和餐廳。偶爾有機會去那兒出差，總免不了抽空逛一下中國城，找家中餐館打牙祭，再去中國超市買一車子的新鮮中國蔬菜、水果、乾貨、零食，外加各式燒烤，當然也忘不了中式西點麵包；朋友託買的好幾包國寶米還得擠一擠才放得進車裡，真恨不得車子更大點，好多搬些東西回家。

載著滿車的寶貝回家，妻小都樂得合不攏嘴，兩個小傢伙像挖寶似地，一袋又一袋翻遍了，想發掘更多的零食，內人則帶著喜孜孜的笑容品嚐著久違的滷牛肚、鴨翅膀、烤乳豬……，數不完的家鄉小吃，暫時填補了我們的鄉思之苦。

幾年前公司合併，有機會搬來亞城工作，雖然換了新的工作環境，一切得從頭適應，但想到有那麼多中國餐館、中國超市，想吃什麼、買什麼，應有盡有，心中也難掩那份盼望中的喜悅，因為似乎離自己的故鄉又 「近 」了一些。

任何東西一旦擁有了就不知道珍惜，內人和我都意識到，我們去中國城的次數下降了，以前一個星期跑兩三次，現在幾個星期才去一次，尤其是去中國超市的頻率大幅降低，孩子們更是請他們去都不要去，因為中國超市有股味道。

從前不覺得，現在經孩子一說，似乎還真聞到那股濃濃的味道。其實這味道對我而言早習以為常了，比起故郷的菜市場，這味道是小巫見大巫，是我們熟悉的味道，從不覺得那裡不好；可是對在美國 長大的ABC而言，這味道可是臭之極至，難以忍受。

一晚，送女兒去舞蹈班上課，抽空去中國超市補些雜貨和蔬菜水果，再去接女兒；沒想到她一上車第一句話：「你們去了中國城對不對？我聞到一股味道。」內人和我互望一眼，啞然失笑，女兒的鼻子還真靈哩！可是我怎麼一點也不覺得呢？或許距離「故鄉」愈近，愈是感覺不到這味道吧。

我試著向孩子解釋中國食品，特別是乾貨之類，本身就有一種味道，習慣就不見怪了。可是孩子頗不苟同地回答說：「不單單是那味道，超市裡賣魚蝦的部門，味道特別難聞，為什麼美國超市同樣的魚蝦部門，卻沒有那股味道？」這一問把我給問倒了！這是不爭的事實，或許這是給中國超市老闆的挑戰：如何能讓在美國長大的孩子去中國超市，就像去美國超市一樣毫無忌憚？

不知是從小就習以為常，抑或是對思鄉那份特有的情懷，中國城的味道不但不困擾我，反有一種親切感。記得小時候跟著媽媽提著菜籃去逛菜市場，逛了一圈又一圈，經過肉攤或賣魚蝦的，從未曾覺得氣味受不了，小販們都熟悉喊著我們的名字，嚷著買一斤肉送一把蔥。逢年過節，菜籃塞得滿滿的，手上還提著大包小包的，想著媽媽要煮我最愛吃的菜，那種興奮勁兒，真是筆墨難以形容。

那年代，逛菜市場是生活中一大樂趣，曾幾何時，超市取代了菜市場，小販親切的笑容再也見不到了，牌子上標的價錢，就是說破了嘴皮子也改變不了，想買便宜貨得耐心等待折扣，想要有人送你一把蔥、一塊薑，那是一輩子也別想了！唉，真是往事難尋無處尋。

中國超市的味道不僅喚起我的思鄉之情，也讓我意識到如何在新的時代社會裡，提升我們的傳統和習慣。我們應該學習別人的優點，把中國超市的味道消除到最低，甚至把它改善成「吸引人的味道」，讓在美國長大的新生代，成為他們將來的「懷舊」。