圖╱半人番

前不久，我的小文《從醜小鴨到白天鵝》在世界日報 刊出後，親友們都喜歡上了小天鵝，隔三岔五地打聽奧克蘭湖小天鵝的近況。

這一隻小天鵝是牠父母五年來唯一成功孵化出的獨生子，自從去年五月出生後，一直是父母的寵兒，遊人的最愛。時光荏苒，春去秋來，小天鵝一天天地長大了。

入冬，到湖邊鍛鍊的人越來越少了。一天遇見八旬阿婆時，她也向我告了「冬季長假」。阿婆雖然家住不遠，常來湖邊溜達，但是嚴寒令她卻步，「住在這兒十幾年了，每年等到陽春三月再來時，我見到的就只有這一對天鵝，我很想知道小天鵝是什麼時候離開的。」

冬至過後，雪下了一場又一場，湖邊銀裝素裹，水色、陽光、白雪，美極了，而那一隻小天鵝更令我們掛念不已。

天氣雖冷，湖裡卻充滿了生氣。海鷗棲息冰面，漫天飛舞；遷徙來的琶嘴鴨、綠翅鴨和赤膀鴨與湖裡的游禽打成一片，或齊聚曬太陽，或在未結冰的水裡打鬧；漂亮的「小卡通」白枕鵲鴨、獨特的「龐克頭」棕脅秋沙鴨也成雙結對，潛水嬉戲。再看那小天鵝，形孤影隻：時而在岸邊縮身埋頭，時而在水中顧影自憐，顯然，牠的爸媽開始冷落牠了。

不久，又一場大雪過後，陽光映在湖面上，波光粼粼，與天鵝相映成趣。突然，一隻大天鵝雙翅擊水，蕩起水花四濺。以為又有機會拍下天鵝飛翔照，可令人稱奇的卻是大天鵝衝向離牠不遠的小天鵝，緊緊追逐牠，驅趕牠。小天鵝雙翅撲騰，倉皇逃竄，大天鵝卻緊追不捨，直到小天鵝落到對岸。看到這一幕，我心驚肉跳，牠們一家怎麼了？

從此再也見不到三隻鵝和睦相處的溫馨場面了。有一天，孤獨地待在對岸的小天鵝埋著頭，鬱悶得很。看來牠怎麼也想不通，為啥親爸親媽如此待牠？忍不住，牠一搖一擺地下水，朝父母游去。

小天鵝見父母悄無動靜，以為會再向牠敞開懷抱，牠三步並作兩步地撲了過去。沒想到嗖地一聲，大天鵝快速騰飛，小天鵝惶恐轉身，急忙落荒而逃。想像中的送子場面，應該是淚眼汪汪，依依惜別，絕不是預演中的這般……。

就像歐美人認為孩子十八歲就應該讓孩子獨立一樣，天鵝父母狠下心來逼小天鵝出走，這情景不斷地重演著，終於，預演成真。

春節過後的一天，我們踏雪尋覓小天鵝，繞著湖走了一圈又一圈，再也見不到牠了。小天鵝飛走了，離開牠的父母，離開我們了。大天鵝望著我們，眼中的失落與空寂，令我們傷感。但僅僅幾天之後，牠們又耳鬢廝磨，開始在沼澤旁的蘆葦叢中築巢了。

小天鵝離開了，就像斷了線的風箏，不知飛向何方，但我們相信，大自然會厚愛牠，天鵝群會歡迎牠，春天來時，在遠方的牠會換上一身潔白的羽毛，出落得像牠父母一樣，婀娜多姿，嫻靜高雅。來年，牠將覓得恩愛伴侶，一代一代，生生不息。祝福小天鵝！