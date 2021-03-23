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我替你洗澡

邱瀟君

浴室裡傳來喁喁細語：「不要急，我來幫妳」「妳還沒脫鞋子，怎麼脫褲子了」「慢慢來」。我知道這是廿七歲的小女兒正在替我九十六歲的媽媽洗澡。

去年三月，被紐約疫情嚇壞，我急電把正在讀第二個碩士學位的小女兒召回洛杉磯。疫情一發不可收拾，小女兒再也無法回到寄居四年的紐約，就此在家裡住了下來。

隨著疫情在洛杉磯越演越烈，本來還怪我小題大作的女兒，為了保護同住的外婆，比我還嚴厲的把門關起，做了我們的守護天使，不但我們祖、母、女三人完全禁足，連外來客都一概拒絕。

一女當關，老媽莫敵，其間被她擋在門外的親朋好友不計其數。我只有事後一位一位電話致意道歉。

到了十一、二月洛杉磯疫情高漲，女兒決定拒絕再讓醫護、照顧媽媽的人員上門，把我們家這個防疫鐵桶的最後一個空隙封了起來。閉關自守，其他事好辦，替媽媽洗澡是個大工程，女兒挺身而出：「我來！」

每周兩天，我坐在浴室外，聽著女兒對媽媽親聲細語，想著她年輕的手，撫慰媽媽老皺的肌膚。時光迴轉，我彷彿看到當年媽媽在浴室裡替小女兒洗澡，粗糙的雙手，逗弄著小女娃兒細嫩的皮膚。那時的媽媽，差不多是我現在的年紀。

浴室門打開，小女兒扶著媽媽回房休息，看著她們蹣跚的腳步，我看到生命滾滾洪流的雀躍。

廿五年前，我有一位替我小女兒洗澡的媽媽，今天，我有一位會替我媽媽洗澡的小女兒。

疫情 洛杉磯 紐約

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