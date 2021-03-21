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鶼鰈情深

甄書華

祖父母的婚姻是在他們父母的安排下才結為連理，雖然不是自由戀愛，卻是我一生追求的浪漫婚姻。

在祖父母的心裡，婚前通過介紹人的認識，是一件又緊張又興奮的事。祖父總在祖母不在家時，瞇著眼望著遠方的天說，「那時候我透過窗子望著你祖母，她那時候可好看，綁著兩個黑溜溜的麻花辮子，和朋友們放風箏，十分活潑外向。」個性內斂的祖父非常心儀善交際的祖母，而祖母的家人也指著祖父問祖母，「瞧這剛從清華畢業的年輕人，前途無量！」就這樣，只憑著一面之緣和對彼此的好感，雙方父母便在祖母低頭微笑默許之下，成就了祖父母一輩子的好姻緣。

很快，祖母便誕下父親，然而適逢戰亂，萬般無奈之下，祖父、祖母被迫分隔兩地長達九年。祖母在少數家人陪伴下，獨力撫育父親，一下子從家裡的嬌嬌女，變成需要面對與丈夫生死兩茫茫的分離，和辛苦撫育孩子的少婦。

上天垂憐，祖父祖母終於重逢，正當他們沉浸在相聚的喜悅時，戰亂又起，於是祖父帶著祖母離鄉背井，跟著軍隊來到人生地不熟的台灣。祖父從小體弱，剛到台灣時更是大病小病不斷， 有一回甚至差點成為肺癆。祖父總是對我們說，「我那時候病的胡里胡塗的，可是我不敢兩腿一伸（登天），我將別人的閨女帶到台灣來，我有責任照顧她一生。」就這樣，憑著「執子之手，與子偕老」的信念，祖父活下來了。

祖父扛起家計，憑著自己的才華開創了事業上的成就。也許因為祖母含辛茹苦地為祖父操持這一個家，記憶裡的祖父，對祖母總是萬般的包容和保護。

我想這就是婚姻的本質，因先有祖母為家庭的奉獻犧牲，才有祖父對祖母溫柔綿長的愛情。來到加拿大後，祖母的個性依舊如年輕時一般，雖然英文不通，但仍喜歡外出交際，祖父因擔心祖母的安全，又怕她溝通不良，不喜外出的祖父總是如影隨形地陪伴祖母身邊。在眾人眼裡，祖父祖母的鶼鰈情深總讓人稱羨不已。

但是相伴一生，也有盡頭的時候。一場突如其來的癌症奪走祖母的生命，沒了祖母的祖父，每日沉浸在淚水和思念中，終於，在祖母過世不到兩年，祖父也隨之而去。

祖父的驟世讓我心痛不已，但祖父對祖母的深情也讓我深深感動。祖父祖母是在彼此的愛慕下共結連理，然後在婚姻的加持下談戀愛，在生活的磨難裡，產生了生死不渝的感情。多浪漫啊！我想他們之間的愛情將是我這一輩子對婚姻的修煉。

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