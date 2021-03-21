周日陽光晴好，照在尚未融化的積雪上，反射雪光，天地亮得耀眼。媽媽一上午在廚房忙碌，為晚飯準備特別的牛肉麵，同時一眼望著窗外。這樣的好天氣不出門走走，在家是坐不住的。

高中生一大早跑去上州 ，跟著爺爺專門追蹤白頭鷹。臨近中午時，他進門就抓著媽媽坐到電腦前，端詳每一幅照片。白頭鷹的眼睛、嘴、爪嫩黃、羽黑翼白，呼嘯帶風，飛翔的雄姿和潔白的冰雪相襯，天地王者的風度讓人嘆服、讓人愛。孩子的長大總是悄悄的，他拍攝的技術日益精進，媽媽打心眼裡為孩子的進步歡欣。

房間裡暖意融融，高中生喝著熱檸檬茶，修改圖片，享受忙碌以後的慢時光，怎麼說服他再出門走走呢？媽媽可以一個人出門溜達，享受冬天的燦爛陽光，但又覺得好不容易周日都有空，又是特殊的日子，總歸娘倆一起做點什麼才好。

「今天登高爬山，是好意頭呢。」媽媽想辦法把話頭引向戶外。「山上積雪，路不好走。」高中生攝影走慣山路、雪路，話中顯然是體貼媽媽。「我們都有雪地靴，不怕滑的。」媽媽鼓舞著。「再過一個小時出門好不好？我想在家待會兒。」「好啊，好啊。」

下午兩點鐘，母子倆出發，天空晴朗，這樣的天氣開車，路寬天闊，人開心。冷泉是個聽上去寒冷的地名，其實風景優美，湛藍的海水，襯著白的冰雪，讓人忘卻寒冷。

前幾次大雪，一層層地覆蓋，山路的雪被行人踩實著，倒有點滑溜溜的，不如蓬鬆的雪走起來容易。高中生不怕冷，從乾淨的雪裡滾出一個雪團，又奮力投向遠處，寂寂無聲的山林，馬上吸收雪團落地的聲息，他不知疲倦地重複，媽媽心疼他手冷，但沒制止。受疫情 限制，孩子像被捆住手腳，偶爾出門撒歡兒，就索性玩個夠吧！

當我們爬到山頂時，發現冷泉港像一塊藍色的大寶石鑲嵌在雪原中，遠處的房子小得像一個火柴盒子，樹木落葉，視野開闊，群山起伏，白雪皚皚，人的腳踩出彎曲的路，更多的地方新雪融融。

上山容易下山難，我們時不時打個趔趄，發出驚呼和歡笑，腳下一滑帶來奇異 的刺激，下山變得活潑有趣。高中生不再投擲雪團，專注腳下，他的大塊頭兒，摔一下可不好玩兒。說笑著，大海近在咫尺，夕陽落在水面上，光芒四射，天鵝和野鴨游曳其中，好像一點不冷的。我拉緊圍巾，傍晚的風颼得脖子疼。

驅車回家，高中生負責調製雞尾酒，媽媽把滷好的牛肉切片放進番茄和豆瓣醬中慢燉，燒一鍋開水下麵條，細長的麵在滾水裡沸騰，拿出專門吃麵的大碗，撈一筷子酸菜，放進香菜、麻油，挑一箸熱麵條，舀一大勺牛肉番茄，澆在麵條上，紅色的黏稠醬汁在碗裡奔流，熱力和香氣撞擊，高中生興奮地喊道：「太香啦！」

我們一起吃熱騰騰的麵條，酸辣鮮香，牛肉柔軟，入口即化，麵條是所有的滋味擔當。吃完後，慢慢品雞尾酒，再拿出冰箱裡的蛋糕，點起蠟燭，高中生鄭重地許下美好願望，我們母子一起唱響生日快樂歌。

這一天，高中生十五歲了！