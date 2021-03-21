我家後院靠近游泳 池的西邊，並排種了五、六棵已經超過三十四年高齡的南天竹，是前屋主種的。這期間經過多次修剪，依然枝繁葉茂，年年結小紅果。

南天竹和火棘結的紅果乍看很相似，仔細觀察才發覺不但葉子不同，紅果也完全不一樣，很容易讓人誤以為火棘就是南天竹。

南天竹是常綠直立灌木，葉子細長秀麗，剛長出細嫩的幼葉時是紅色。但春、夏兩季慢慢轉為深綠色，秋冬葉色又轉紅，遠觀絢麗如楓紅。新葉舊枝交相錯節，一年四季隨著氣候轉換，展現不同風貌。

春末夏初的小花苞細如火柴頭，白色的花苞基部微帶一抹淡紅，綻放時，白色的花瓣簇擁著黃色的花蕊，更襯托出它的清雅。從花開到小紅果綴滿枝頭，讓你連連驚喜。

南天竹的果期在八至十一月間，甚至可持續到翌年三月。結出的果實像珊瑚，鮮艷欲滴，串串如紅寶石，火紅、熱情，經久不落，象徵長壽又充滿喜氣。南天竹是茶道花藝師最喜愛的秋、冬花材，剪下枝條上的小紅果及紅葉配上臘梅或枯枝，把它插在白色的花器或古舊的瓶中，自有一番雅緻更富禪意。

南天竹在春、夏可觀綠葉、白花，入秋、冬時，可賞紅果紅葉，是十分難得富觀賞價值的植物。用來插花、做園林造景、當盆景或做樹牆用，它的根、莖、葉、果都可以入藥。

當冬天其他果樹葉枯枝殘，食物稀少又短缺時，很訝異的是竟然不見鳥兒來啄食，原來南天竹的漿果和根莖都有毒，鳥類或動物若誤食，會引起中毒，嚴重時甚至會造成死亡。沒想到南天竹這麼漂亮的外表下，竟隱藏著毒汁暗藏殺機！

俗云：「瓜無滾圓，人無十全」，讓人悲嘆世上竟然沒有什麼是完美而無缺憾的。原來不完美，也是生活的一部分。