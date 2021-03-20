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家庭抗疫記

盡有

疫情發生後，儘管政府一再三令五申，要我們認真做好防範工作，國內的親朋好友也通過微信告訴我們不可大意，我們還是錯誤地認為，再大的疫情也不會在我們這個平時講究衛生的家庭發生，所以我們外出散步時很少戴口罩，也會參加一些小型聚會、去超市購物等等。

女兒女婿為了家庭防疫，忙著張羅口罩、手套和洗手液，可是我們老倆口卻認為這只是多此一舉。

今年一月份下旬，我老伴突然覺得渾身發軟，四肢無力。我們剛開始以為只是普通的感冒，她自己也是這樣認為，可是到了晚上，老伴突然發燒，還伴有輕微的咳嗽，用體溫表一量，三十八點五度。為了保險起見，女婿帶她做了檢測，結果竟然發現老伴感染了新冠病毒。我們不放心，又做了一次檢測，結果還是陽性。這下我們真的緊張起來，實在不知道老伴是如何感染上病毒的。

女兒女婿高度重視這件事情，立刻將老伴隔離在二樓她的臥室裡，並且讓我趕快撤離原來的臥室，搬到樓下的客房去住。這是考慮到我的年歲已高，又有三高，還沒有注射疫苗，屬於高危人群。女兒女婿擔負起為老伴送飯、送水、送藥的任務；他們倆為避免感染，與老伴接觸時還戴著口罩和手套。

除此之外，他們保持和我們家庭醫生的密切聯繫，並每天給老伴測量三次體溫、血氧和血壓，認真記錄下來，女婿還四處打聽，找到有一副專門治新冠病毒的中藥方子，立刻去藥房買回來。

在中藥的調理和家人的仔細護理下，老伴身體抵抗力和意志力愈發堅強，她的病況也逐漸好轉，病毒數量也不斷下降。終於在她出現症狀十四天後再次檢測時，結果呈陰性。她也能夠在大年三十那一天走下樓，和我們一起慶祝中國新年，讓全家人緊繃的心終於放了下來。

透過老伴感染新冠這件事情，讓我認清了病毒真的無孔不入，不管你生活在什麼環境、地位多高、官職多大，不管你是貧困還是富有、胖瘦高矮、男女老少、什麽種族都不可以掉以輕心。大家一定要處處留神，切實做好防疫工作，戴好口罩，避免去人群多的地方；倘若家中發現有感染病毒的人，不要驚慌，要與醫生保持聯繫、精心照料，方可脫離病情，有驚無險。

檢測 疫情 防疫

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