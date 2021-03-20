美國 自從幾個月前開始施打新冠疫苗 以後，大家都在引頸期盼，希望自己的職業、特殊身分或是年齡能夠早日擠上疫苗接種的隊伍。據報導，不少有錢有勢的人想要以重金打通關，搶先打到疫苗。

最近有兩位德州的中年白人婦女把頭髪染成灰白色，臉上化妝變成老婦人，拿著偽造的身分證去接種疫苗，直到回去打第二針的時候才被識破。還有在佛羅里達州，因為規定疏鬆，只要達到某種年齡的程度都可以接種疫苗，結果有好多其他州甚至外國人士組成旅行團，宣傳到佛州去旅遊還可注射疫苗。

反之，一些沒有電腦的弱勢群體，上不了網站登記注射，打電話卻永遠佔線，求告無門，無計可施。有一位住在紐約州的美國婦女，就是幫她媽媽在她原來居住的科羅拉多州 登記到疫苗接種名額，帶著老媽媽開了好幾天車回到科羅拉多州打疫苗；過了兩個禮拜，為了第二劑還得再長途跋涉一次，好不辛苦。

有更多還不夠資格注射疫苗的人，天天開車到洛杉磯的超級疫苗接種站從一大早排隊等到晚上，在現場滿懷期望的等待，就是希望當天有剩下來的幾劑疫苗，為了不浪費它們，就可以給這些人施打。

朋友圈傳來笑話說，注射疫苗最快產生的副作用就是到處告訴別人「我打過疫苗了，你打了沒有？」在我儀隊的群組裡，我們隊友都陸續打完了疫苗。我們用視訊連線擧行新春團拜時，大家互相詢問接種疫苗後有沒有任何副作用，這時候眾聲喧嘩，有人說手臂痠痛到舉不起來；有人說發燒、頭疼、全身疲憊，得臥床休息。由輕微的到最嚴重的副作用都涵蓋了，只有我，打了兩針卻什麼副作用都沒有，我不但是後知後覺，簡直是不知不覺。

我開始緊張，沒有任何副作用是不是代表疫苗白打了？或是我得再去注射？但是多打兩次疫苗對身體有害嗎？據報導，百分之八十的人打完疫苗有副作用，百分之二十沒有副作用；在沒有副作用的群體中，有百分之五是疫苗無效。

就在徬徨的時候，有位當醫生的隊友在線上告訴大家，她在打完疫苗後三個禮拜去驗血，結果檢查出她有新冠病毒抗體了，她很高興和大家分享她的好消息。我趕忙去問當專業護理師的姊姊我該怎麼辦？她叫我放心，她說新冠疫苗不是給人體注入活的新冠病毒，而是用病毒上面伸出來的冠狀尖角研發成類似的疫苗，注入人體，讓體內免疫力發揮作用來抵抗病毒，沒有副作用或抗體並不代表疫苗沒有產生效力。

所以，只要打完疫苗，繼續戴口罩，保持社交距離，就可以安全的度過難關，不要杞人憂天的對疫苗和抗體患得患失。