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陳教練

書婉

我是一名英語專業的大學教師，在三十多年的教學中，我多次和我的學生一起探討過西方文化中，美國在思維模式、道德價值觀，以及語言飲食等諸方面與中國的不同，自以為對美國有很多了解，然而到美國後才知道自己對這個國家的那點了解顯得很無知。首先，到美國後才讓我深刻理解了「車輪上的國家」的真正含義。

美國給我的第一印象是，這裡的成年人幾乎都會開車，即便是步履蹣跚的老人也能瀟灑的以車代步。雖然擔心他們由於年齡及身體的原因可能會給交通帶來安全隱患，然而對他們有這樣的技能我一直是仰慕的。再看看自己和他們比起來年輕多了，卻從來沒摸過車，是一個徹頭徹尾的車盲，也是到美國後才知道，自己不會開車和這個社會是多麼不協調。

從那時起我就有了一個夢想，渴望自己有一天也能學會開車。與其說我學開車是為了駕駛，倒不如說我是為了完成我曾有的願望。從去年到現在我已經考了五次車，每次都因為考官辛苦寫的不同理由的小紙條而打敗我。

就在一次次的失敗把我逼到失望邊緣時，在紐約法拉盛眾多的駕校中，我無意間在大眾駕校遇到一位姓陳的教練，他一米八的個頭，不但像是一個帥氣運動員，又很文雅。但當你看到他駕駛時的機智和敏銳，他那雙機警的眼睛時刻注視著路況瞬間變化，以及他對周邊及對面來車迅速準確的判斷與即時睿智決策，讓人覺得他分明就是一名優秀的警察

陳教練一旦上了車，就不是一名普通的駕駛者，他更像是一名隨時備戰警覺機敏的戰士。他不允許我們對交通有絲毫怠慢，他告訴我，只要開始駕駛就像是軍人進入了戰場，時刻要高度警覺路面交通的所有情況，對路面上的所有運行負責任，因為也許你的瞬間的疏忽，會給自己和他人帶來災難，所以他嚴格要求我駕駛中的每一個動作。

然而，陳教練還是一名很和善有耐心的教練。一個下雪天後路面較滑，我學完車下來走在路邊，當時他還等著要給另一名學員上課，他擔心我會滑倒，一直叮囑我走什麼路安全，直到看著我走出那塊雪地他才放心離開。

還記得一天下午，陳教練教我平行停車，幾個回合後我依然進步不大，一般而言這時教練理應會發脾氣，然而出乎意料的是，陳教練帶我一起分析我幾次的停車不成功的原因，詳細講解了停車的四個步驟、車速和路面的關係等等，是那麼的循循善誘，誨人不倦。陳教練的特殊之處在於每一步他都能講出為什麽要這麽做，他的耐心和嚴格讓我很快地掌握了停車的方法，學會了準確平行停車。

由於陳教練的精心培育和嚴格訓練，使我終於在第六次考試中以優異的成績獲取了駕駛執照，完成了我的夢想。對陳教練說不出的欽佩與敬仰，看著他嫻熟精湛的開車技術，尤其是他那敏銳機警神情以及聰明睿智的判斷及決策，不由得讓人讚嘆不已，也打從內心對我們華人中有這麼優秀的精英而自豪。

美國 警察 紐約

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